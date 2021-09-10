TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI 8 EYLÜL

Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 30 bin 103 kişi ise iyileşti.

UYGULANAN AŞI SAYISI 100 MİLYONA YAKLAŞTI

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 81,60, 2'nci doz ortalaması yüzde 63,31 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 50 milyon 648 bin 789, 2'nci dozda 39 milyon 298 bin 396 ve 3'üncü dozda 9 milyon 208 bin 878 olmak üzere toplam 99 milyon 582 bin 607 aşı uygulandı.

VAKA SAYISI: 23 bin 914

VEFAT SAYISI: 262

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 103

TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI 7 EYLÜL

VAKA SAYISI: 23 bin 638

VEFAT SAYISI: 274

İYİLEŞEN SAYISI: 34 bin 402

TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI 6 EYLÜL

VAKA SAYISI: 20 bin 962

VEFAT SAYISI: 271

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 327