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Giriş Tarihi: 11.9.2021 07:07

11 Eylül İkiz kule saldırısı nedir, ne zaman ve nerede oldu? 11 Eylül'de ne oldu, kaç kişi öldü?

11 Eylül İkiz kule saldırısı nedir, ne zaman ve nerede oldu? 11 Eylül’de ne oldu, kaç kişi öldü?

2001 senesinde ABD’de gerçekleşen 11 Eylül saldırısı, üzerinden geçen 20 yılın ardından milyonlarca kişi tarafından gündemdeki yerini alıyor. İkiz kule saldırısı olarak da bilinen bu tarihte Amerika Birleşik Devletleri’nde iç sefer yapmakta olan bir yolcu uçağı El Kaide üyeleri tarafından kaçırılmış ardından ise Uçak sırasıyla New York’ta bulunan ikiz kulelere çarpmıştı. Saldırıda hayatını kaybeden kişiler için her yıl anma törenleri düzenlenirken bugün “11 Eylül saldırısı nedir, ne oldu, ne zaman oldu ve kaç kişi öldü?” soruları yanıt arıyor. 110 katlı iki binayı yerle bir eden olayda binlerce kişi ise hayatını kaybetmişti. Peki, 11 Eylül saldırısı (ikiz kule) nedir, ne oldu, ne zaman oldu ve kaç kişi öldü? İşte detaylar...

Bundan tam 20 sene önce ABD'de yer alan ve Dünya Ticaret Merkezi'ne ait olan ikiz kulelere yönelik düzenlenen 11 Eylül saldırısı yıldönümünde araştırma konusu haline geliyor. Çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği olay, her sene ülkede çeşitli törenlerle anılıyor. "11 Eylül ikiz kule saldırısı nedir, ne zaman ve nerede oldu, kaç kişi öldü?" soruları bu tarihle ilgili detayları merak eden vatandaşların araştırma konusu haline geldi. Olayda; Amerika Birleşik Devletleri'nde iç sefer yapan 4 yolcu uçağı, El Kaide üyesi olan 19 kişi tarafından kaçırılmıştı. Peki, 11 Eylül ikiz kule saldırısı nedir, ne zaman ve nerede oldu, kaç kişi öldü? İşte detaylar...

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11 EYLÜL SALDIRISI NEDİR?

11 Eylül 2001 sabahı Amerika Birleşik Devletleri (ABD), dünyanın en büyük terör saldırısına uyandı. 10 yıl önce bugün 19 terörist, Boston, Newark ve Washington'dan kalkıp San Francisco ve Los Angeles'a giden dört yolcu uçağını kaçırarak New York'taki İkiz Kuleler'e ve Virginia'daki ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a çarptı. İkiz Kuleler'de 2 bin 606 kişi, Pentagon'da 125 kişi ve uçaklardaki 246 kişi hayatını kaybetti. 19 teröristle birlikte toplam ölü sayısı 2 bin 996 olarak açıklandı. Sabah 08.46'da beş teröristin kaçırdığı American Airlines'a ait 11 sayılı yolcu uçağı, Dünya Ticaret Merkezi'nin kuzey kulesine çarptı.

ABD'ye yapılan bu akıl almaz saldırının şaşkınlığı içinde ne olduğunu anlamaya çalışan insanlar televizyonların başına koştu. İlk saldırıdan 17 dakika sonra, saat 09.03'te beş teröristin kaçırdığı United Airlines'a ait 175 sayılı uçağın güney kuleye çarpmasını tüm dünya naklen izledi. Her şey, uçakları kaçıranların istediği gibi gelişiyordu. Panik, korku ve çaresizlik hissi, sadece İkiz Kuleler'de saldırıya maruz kalanları esir almıyor, ekran başındaki milyonlarca insana sirayet ediyordu.

Uçakların İkiz Kuleler'e çarpmasını canlı yayında izleyen milyonlarca insan artık dünyanın hiçbir yerinde kendilerini güvende hissetmeyecekti. Londra, Madrid veya İstanbul artık bir terör saldırısının sıradan hedefi olabilirdi ve oldu da. 85'inci kata çarpan uçağın infilak etmesiyle yaşanan paniği, kulenin 70'inci katından kendini boşluğa bırakan insanların çaresizliğini, yıkılan kulelerden kaçmaya çalışanların yüzündeki korkuyu izleyen herkes, 11 Eylül'ün "Fahri Kurbanları" oldu.

İkinci kulenin vurulmasından 34 dakika sonra, saat 09.37'de beş teröristin kaçırdığı American Airlines'a ait 77 sefer sayılı üçüncü bir uçak ise Virginia, Arlington'daki ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a çarptı. Bu uçağın çarpma anına ilişkin görüntülerin yayınlanmayışı ve Pentagon'da oluşan hasarın görece küçük olması, hala tartışılan soru işaretlerine neden oldu. Pentagon'dan 26 dakika sonra, "havada başka uçak var mı?" endişesi doruğa çıktığında dördüncü uçağın Pennsylvania'da kırsal alana düştüğü haberi geldi. Dört teröristin kaçırdığı United Airlines'a ait 93 sayılı bu uçağın asıl hedefinin, Washington'da Beyaz Saray ya da Parlamento Binası Capitol olduğu sanılıyor. 11 Eylül Komisyonu'nun açıklamasına göre, yolcuların direnişiyle karşılaşan teröristler bu son uçakta hedeflerine ulaşamadı. Bu saldırı, dünya tarihinin yeniden yazılmasına neden olacak gelişmelerin ilk adımıydı. ABD, "Teröre Karşı Küresel Savaş" ilan etti. Afganistan ve Irak işgal edildi, Ortadoğu kan gölüne döndü. Terörle mücadele, İslam ve Müslümanlarla mücadeleye dönüştü ve onarılması güç bir kutuplaşmaya neden oldu. Geçen bu on yıl zarfında doğrudan savaş nedeniyle ölenlerin sayısı 250 bine ulaştı, 360 bini aşkın kişi yaralandı. 8 milyon kişi ise yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı.

ABD başına 25 milyon dolar ödül koydu. Ancak bin Ladin'i yakalamak Bush'a değil de halefi Obama'ya kısmet oldu. 2 Mayıs 2011'de ABD özel timinin Pakistan'ın Abodobad kentine düzenlediği operasyonla 10 yıldır firari olan El Kaide lideri öldürüldü. Bush öldürüldüğünü bir aile yemeğinde operasyonu Beyaz Saray'da kurmayları ile izleyen Obama'dan öğrendi.

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İkiz Kuleler'deki yaklaşık 200 kişi, son bir kurtulma ümidiyle kendilerini yaklaşık 400 metre yükseklikten aşağı attı. Havada bazıları tişörtlerini, bazıları da masa örtülerini düşüş hızlarını kesmesi için paraşüt gibi kullanmaya çalıştı Ancak sadece 10 saniye içinde ortalama 250 kilometre hızla asfalta düşmekten kurtulamadılar.

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11 Eylül İkiz kule saldırısı nedir, ne zaman ve nerede oldu? 11 Eylül'de ne oldu, kaç kişi öldü?
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