11 Eylül İkiz kule saldırısı nedir, ne zaman ve nerede oldu? 11 Eylül’de ne oldu, kaç kişi öldü?

11 EYLÜL SALDIRISI NEDİR?

11 Eylül 2001 sabahı Amerika Birleşik Devletleri (ABD), dünyanın en büyük terör saldırısına uyandı. 10 yıl önce bugün 19 terörist, Boston, Newark ve Washington'dan kalkıp San Francisco ve Los Angeles'a giden dört yolcu uçağını kaçırarak New York'taki İkiz Kuleler'e ve Virginia'daki ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a çarptı. İkiz Kuleler'de 2 bin 606 kişi, Pentagon'da 125 kişi ve uçaklardaki 246 kişi hayatını kaybetti. 19 teröristle birlikte toplam ölü sayısı 2 bin 996 olarak açıklandı. Sabah 08.46'da beş teröristin kaçırdığı American Airlines'a ait 11 sayılı yolcu uçağı, Dünya Ticaret Merkezi'nin kuzey kulesine çarptı.

ABD'ye yapılan bu akıl almaz saldırının şaşkınlığı içinde ne olduğunu anlamaya çalışan insanlar televizyonların başına koştu. İlk saldırıdan 17 dakika sonra, saat 09.03'te beş teröristin kaçırdığı United Airlines'a ait 175 sayılı uçağın güney kuleye çarpmasını tüm dünya naklen izledi. Her şey, uçakları kaçıranların istediği gibi gelişiyordu. Panik, korku ve çaresizlik hissi, sadece İkiz Kuleler'de saldırıya maruz kalanları esir almıyor, ekran başındaki milyonlarca insana sirayet ediyordu.

Uçakların İkiz Kuleler'e çarpmasını canlı yayında izleyen milyonlarca insan artık dünyanın hiçbir yerinde kendilerini güvende hissetmeyecekti. Londra, Madrid veya İstanbul artık bir terör saldırısının sıradan hedefi olabilirdi ve oldu da. 85'inci kata çarpan uçağın infilak etmesiyle yaşanan paniği, kulenin 70'inci katından kendini boşluğa bırakan insanların çaresizliğini, yıkılan kulelerden kaçmaya çalışanların yüzündeki korkuyu izleyen herkes, 11 Eylül'ün "Fahri Kurbanları" oldu.