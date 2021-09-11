Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi (11 Eylül 2021) Evde bakım maaşı - parası yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 11.9.2021 09:26

Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi (11 Eylül 2021) Evde bakım maaşı - parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 11 Eylül 2021 Evde bakım maaşı - parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi bugün de sabah saatleriyle beraber araştırma konusu haline geldi. Evinde yaşlı, ağır hasta ve engelli bireylere bakmakla yükümlü olan vatandaşlar devlet tarafından sağlanmakta olan bu ödenek her ayın 15’i ile beraber hesaplara yatmaya başlıyor. İl il yapılan ödemeler nedeniyle “11 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Ödemeler SMS ve e-Devlet gibi yöntemlerle sorgulanabiliyor. İşte Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller ve detaylar...

Evde bakım maaşı yatan iller listesi Eylül ayıyla beraber ödenekten faydalanan vatandaşların gündemine geldi. Vatandaşlar ödemelerin yapılacağı tarihi merakla beklerken öte yandan "11 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Genellikle il il yatırılan bu ödemeler her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve detaylar...

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 25 Ağustos 2021 E devlet evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 8 Eylül 2021 tarihli evde bakım maaşları yatırılmadı.

Evinde hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere, masraf dahilinde verilen evde bakım parası, her ayın 15inde il il yatmaya başlıyor.

9 Ağustos evde bakım parası yatan iller listesi: Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? 10 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? Potaya giren isimler...
Başkan Erdoğan'ı duygulandıran anlar! Gözyaşlarına hakim olamadı
Son dakika | Ekrem İmamoğlu'na tepki: Hastaneye bütçe yok boğaza nazır lojmana var
SON DAKİKA! Benjamin Mendy hapis yatacak! Tecavüz suçlaması sonrası ortalık karışmıştı...
Son dakika: Bakan Koca 10 Eylül koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Kovid-19 vaka ve vefat sayılarında sonra durum
Son dakika | MEB ve İçişleri'nin yüz yüze eğitim genelgesine göre 10 kritik madde
Son dakika: İstifanın perde arkasında neler yaşandı? "Ben zaten kararımı vermiştim..."
Noter işlemleri için yeni sistem geliyor! Ankara'da pilot uygulama başladı
Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu’ndan ayrılır ayrılmaz yeni bir sevgili buldu! İşte Oğulcan Engin’in yeni sevgilisi
Polis memuru ve kardeşi trafik kazasında hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi (11 Eylül 2021) Evde bakım maaşı - parası yattı mı, ne zaman yatacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA