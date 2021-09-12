Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş ŞL maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Beşiktaş Borussia Dortmund maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Giriş Tarihi: 12.9.2021 14:06 Son Güncelleme: 12.9.2021 14:06

Beşiktaş ŞL maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Beşiktaş Borussia Dortmund maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Beşiktaş ŞL maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Beşiktaş Borussia Dortmund maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş’ın devler ligi grup maçında Borussia Dortmund ile oynayacağı maçın bilet fiyatları futbolseverler tarafından yoğun olarak merak ediliyordu. Beşiktaş resmi Twitter sayfası üzerinden yapılan açıklamayla merak edilen bilet fiyatları belli oldu. Bu gelişme sonrasında mücadeleyi stadyumdan izlemek isteyen futbolseverler Beşiktaş Şampiyonlar Ligi bilet fiyatı ne kadar, kaç TL, nereden alınır, ne zaman satışa çıkacak? Soruları üzerinden araştırılmaya başlandı. Merak konusu olan Beşiktaş Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi bilet fiyatı ne kadar, kaç TL, nereden alınır, ne zaman satışa çıkacak? Sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Devler Ligi C grubunda mücadele veren Beşiktaş'ın Borussia Dortmund ile İstanbul'da oynayacağı grup maçının bilet fiyatlarının ne kadar olacağı yoğun olarak merak ediliyordu. Beşiktaş Spor Kulübü resmi internet sitesi aracılığıyla futbolseverlerin merakla beklediği bilet fiyatları ilan edildi. Bu son dakika gelişmesinin ardından Beşiktaş Şampiyonlar Ligi bilet fiyatı ne kadar, kaç TL, nereden alınır, ne zaman satışa çıkacak? Sorularına yoğun olarak cevap aranmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLET FİYATI NE KADAR, KAÇ TL, NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Borussia Dortmund maçı bilet fiyatları ve tüm detaylar şöyle;



Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla yapacağı maçın biletleri 12 Eylül Pazar günü satışa sunulacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletleri öncelikli grup için 12 Eylül Pazar günü saat 11.00'de satışa çıkacak. 2019-2020 sezonu için kombine bileti olan Beşiktaşlı taraftarlar, biletleri almada öncelik tanınacak.



Biletlerin genel satışına 13 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'den itibaren başlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu kararı gereğince deplasman takımı taraftarlarına bilet satışı yapılmayacak. Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında bilet satışıyla ilgili bazı kurallar uygulanacak.

Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının bilet fiyatları şöyle:

  • 1. kategori: 490 lira
  • 2. kategori: 450 lira
  • 3. kategori: 390 lira
  • 4. kategori: 375 lira
  • 5. kategori: 325 lira
  • 6. kategori: 295 lira

  • 7. kategori: 200 lira
  • 8. kategori: 175 lira
  • VIP 100: 1.250 lira
  • VIP 101-126: 1.100 lira
  • 1903 A-E: 1.400 lira
  • 1903 B-D: 1.500 lira
  • 1903 C: 1.600 lira

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Beşiktaş ŞL maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Beşiktaş Borussia Dortmund maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?
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