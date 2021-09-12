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Giriş Tarihi: 12.9.2021 16:44

Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi? Ekşi Elmalar oyuncuları kimler ve konusu nedir?

Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi? Ekşi Elmalar oyuncuları kimler ve konusu nedir?

Ekşi Elmalar filmi bu akşam televizyon ekranlarında olacak. Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği film, 2016 yılında çekildi. Filmde, Aziz Özay karakterinin, üç güzel kızı ve Hakkari'de sürdüğü mütevazi yaşamı anlatılmaktadır. Bu noktada, Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi, konusu ne ve oyuncuları kimler sorularının cevapları merak konusu oldu. İşte, Ekşi Elmalar filminin oyuncuları, konusu ve çekildiği yer

Star TV ekranlarına bu akşam gelecek olan Ekşi Elmalar filmi için heyecan dorukta. Yılmaz Erdoğan, Farah Zeynep Abdullah, Songul Öden, Şükran Ovalı, Şükrü Özyıldız gibi isimlerin yer aldığı film merakla bekleniyor. 2016 yılında beyazperdede seyircisi ile buluşan film dramatik komedi türündedir. Peki, Ekşi Elmalar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi? İşte detaylar

EKŞİ ELMALAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Hakkari ve Antalya'da geçse de çekimleri, Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçesinde yapıldı.

EKŞİ ELMALAR FİLMİ KONUSU

Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın kent çapında meşhur iki özelliği daha vardır: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı. Kasaba merkezine inmeyen, insan içine çok çıkmayan kızların taliplisi ise çoktur. Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya'ya dek uzanır...

EKŞİ ELMALAR FİLMİ OYUNCULARI

  • Yılmaz Erdoğan - Aziz Özay
  • Farah Zeynep Abdullah - Muazzez Özay
  • Songül Öden - Türkan Özay
  • Şükran Ovalı - Safiye Özay
  • Şükrü Özyıldız - Özgür
  • Fatih Artman - Hatip
  • Ersin Korkut - Şino (Mavi Gözlü)
  • Caner Cindoruk - Servet
  • Cezmi Baskın
  • Devrim Yakut - Ayda Özay
  • Kıvanç Baran - Arslan Cevdet

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Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi? Ekşi Elmalar oyuncuları kimler ve konusu nedir?
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