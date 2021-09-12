Koronavirüs tablosu son dakika olarak duyurulurken vaka ve vefat sayısına ilişkin güncel bilgiler merak ediliyor. Aşılama çalışmaları durmadan devam ederken corona tablosu sayısının düşürülmesi amaçlanıyor. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları kamuoyu tarafından öğrenilmek istenerek 11 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu sorusuna yanıt aranıyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinden Koronavirüs tablosu açıklandı! 11 Eylül Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye'de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?
Son dakika 11 Eylül korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Bugünkü günlük korona son durum tablosu verileri ile ilgili bilgiler şöyle…
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika 11 Eylül koronavirüs tablosu verileri ile bugünkü koronavirüs vaka ve vefat rakamları açıklandı. Bakanlık tarafından paylaşılan 11 Eylül 2021 Cumartesi gününe ilişkin korona son durum verileri belli oldu.
Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 46 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti.
VEFAT SAYILARININ AZALMASI BU İKİ ŞARTA UYULMASINA BAĞLI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayımız 22.923. Can kaybımız 259. Vefat sayılarının azalması; tedbirlere herkesin birlikte - düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız." ifadelerini kullandı.
10 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
VAKA SAYISI: 23 bin 562
VEFAT SAYISI: 214
İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 083
9 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 9 Eylül tablosunda; Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.
VAKA SAYISI: 23 bin 846
VEFAT SAYISI: 257
İYİLEŞEN SAYISI: 31 bin 322
8 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
VAKA SAYISI: 23 bin 914
VEFAT SAYISI: 262
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 103