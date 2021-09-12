11 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU | TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Son dakika 11 Eylül korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Bugünkü günlük korona son durum tablosu verileri ile ilgili bilgiler şöyle…

KORONAVİRÜS TABLOSU SON DAKİKA AÇIKLANDI!

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika 11 Eylül koronavirüs tablosu verileri ile bugünkü koronavirüs vaka ve vefat rakamları açıklandı. Bakanlık tarafından paylaşılan 11 Eylül 2021 Cumartesi gününe ilişkin korona son durum verileri belli oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 46 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti.

VEFAT SAYILARININ AZALMASI BU İKİ ŞARTA UYULMASINA BAĞLI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayımız 22.923. Can kaybımız 259. Vefat sayılarının azalması; tedbirlere herkesin birlikte - düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız." ifadelerini kullandı.