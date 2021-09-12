PCR testi veren vatandaşlar, Koronavirüs testinin negatif mi yoksa pozitif mi olduğunu öğrenmek için PCR testi sonucu kaç saatte çıkar diye merak ediyor. Test sonucunu kullanarak seyahat etmeyi ya da sosyal etkinliğe katılmayı planlayanlar, söz konusu etkinlikten ne kadar süre önce test vermesi gerektiğini merak ediyor. PCR sonuçları ne kadar sürede belli olur, e-Nabız'a ne zaman tanımlanır gibi sorular da konuyla ilgili merak edilenler arasında yer alıyor.

PCR TESTİ NERELERDE YAPILIR?

PCR testi devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapıldığı gibi özel sağlık kuruluşlarında da ücret karşılığında yapılmaktadır.