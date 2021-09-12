PCR TESTİ ZORUNLULUĞU NERELERDE GEÇERLİ?

Okul, sinema, konser, tiyatro gibi kalabalık mekanlarda ve uçak, tren, otobüs gibi şehirler arası ulaşım araçlarında PCR testi zorunlu olacak.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHATTE PCR TESTİ ZORUNLULUĞU VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız" şeklinde açıklama yapmıştı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı genelgesinde de bu kararın yürürlüğe alındığı bildirildi. Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testi bulunacak. Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek.

KONSER, SİNEMA VE TİYATRO GİBİ FAALİYETLERDE PCR TESTİ ZORUNLU OLDU

Aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilecek. Bunun yanı sıra 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişiler, konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılırken de negatif PCR testi sunmak zorunda kalacak.

TOPLU TAŞIMADA PCR TESTİ DÖNEMİ

Koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren koronavirüs aşısı yaptırmamış kişilerden toplu ulaşım araçlarıyla şehirler arası seyahat yaparken negatif sonuçlu PCR testi istenecek.

TOPLU TAŞIMA İLE ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YAPACAKLARI İLGİLENDİRİYOR

Toplu taşımada PCR testi dönemi 6 Eylül Pazartesi'nden itibaren başlıyor. PCR testi uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçları için zorunlu olacak.