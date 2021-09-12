Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama çalışmalarına hız kazandırdıklarını bildirirken PCR testi zorunluluğu ile ilgili merak edilenlere yanıt verdi. Birçok alanda aşı olmayan vatandaşlara zorunlu kılınan PCR testi uygulaması bilindiği üzere 6 Eylül itibarıyla uygulamaya geçmişti. Salgına karşı birinci ve ikinci doz aşılarını yaptırmayanlar seyahatte, toplu taşımada aşının zorunlu olup olmadığını sorguluyor. Peki Şehirler arası seyahatte aşı zorunluluğu var mı, PCR testi zorunlu mu? PCR testi kimlere zorunlu?
Okul, sinema, konser, tiyatro gibi kalabalık mekanlarda ve uçak, tren, otobüs gibi şehirler arası ulaşım araçlarında PCR testi zorunlu olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız" şeklinde açıklama yapmıştı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı genelgesinde de bu kararın yürürlüğe alındığı bildirildi. Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testi bulunacak. Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek.
Aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilecek. Bunun yanı sıra 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişiler, konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılırken de negatif PCR testi sunmak zorunda kalacak.
Koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren koronavirüs aşısı yaptırmamış kişilerden toplu ulaşım araçlarıyla şehirler arası seyahat yaparken negatif sonuçlu PCR testi istenecek.
Toplu taşımada PCR testi dönemi 6 Eylül Pazartesi'nden itibaren başlıyor. PCR testi uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçları için zorunlu olacak.
1.ÖZEL ARAÇLAR UYGULAMADAN MUAF
Özel araçlarla yapılan şehirler arası yolculukta ise PCR zorunluluğu olmayacak.
2. ARACA KABUL AŞAMASINDA 48 SAAT DETAYI
Seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.
3. PCR TESTİ YOK İSE TOPLU TAŞIMA İLE SEYAHATE İZİN YOK
Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine izin verilmeyecek. Ayrıca yolcu taşıyan otobüsler sıkı bir şekilde denetlenecek.
4. 2 YAŞ ALTI BEBEK YOLCULAR İÇİN HES KODU ŞARTI YOK
Tren yolculuklarında 2 yaş altı bebek yolcular için ise HES kodu aranmayacak. 18 yaş altı ve üstü yolcular HES kodu ile biletlerini alabilecek ve trenlerde HES kodu ile seyahat edebilecek.
5. İSTASYONLARDA DENETİM SÜRECEK
Gar ve istasyon girişlerinde HES kodu kontrolü devam edecek. Havalimanlarında Sağlık Bakanlığı'nca yapılan PCR testi uygulaması da devam edecek. İsteyen yolcular burada PCR testi yaptırabilecek.
Yüksek hızlı tren (YHT) kontrol noktaları ile trenlerde yapılacak kontrol esnasında belgeleri ibraz edemeyenlere seyahat izni verilmeyecek. Tespiti halinde trenden indirilecek ve bilet ücreti iade edilmeyecek. Havalimanlarında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan PCR testi uygulaması da devam edecek.
6. UYGULAMA SADECE TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN GEÇERLİ OLACAKHavalimanlarında iç hat uçuşlarını kapsayan uygulama sadece Türk vatandaşları için geçerli olacak ve yabancılar muaf tutulacak. KKTC kimliği ile uçacak yolcular ise yabancı statüsünde değerlendirilecek.