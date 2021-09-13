Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? Beşiktaş Dortmund ŞL maçı şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 13.9.2021 12:44 Son Güncelleme: 13.9.2021 12:44

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? Beşiktaş Dortmund ŞL maçı şifresiz mi?

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? Beşiktaş Dortmund ŞL maçı şifresiz mi?

Siyah beyazlı taraflar, Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi ilk maçını dört gözle bekliyor. Avrupa’nın kulüp düzeyinde bir numaralı futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nin ilk maçları önümüzdeki hafta içi oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş da Çarşamba günü Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi merak edilen sorular ve yanıtları: Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylı bilgiler…

Geçtiğimiz sezonu Sergen Yalçın yönetiminde şampiyon tamamlayan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanacak maçın biletleri, 12 Eylül Pazar günü satışa çıkacak. 2019-2020 sezonu için kombine bileti olan Beşiktaşlı taraftarlara, biletleri almada öncelik tanınacak.

BEŞİKTAŞ BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş – Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 19:45'te oynanacak.

BEŞİKTAŞ BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Siyah Beyazlı ekibin Dortmund ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ilk maçı, Exxen'den canlı olarak aktarılacak.

Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının bilet fiyatları şöyle:

  • 1. kategori: 490 lira
  • 2. kategori: 450 lira
  • 3. kategori: 390 lira
  • 4. kategori: 375 lira
  • 5. kategori: 325 lira
  • 6. kategori: 295 lira
  • 7. kategori: 200 lira
  • 8. kategori: 175 lira
  • VIP 100: 1.250 lira
  • VIP 101-126: 1.100 lira
  • 1903 A-E: 1.400 lira
  • 1903 B-D: 1.500 lira
  • 1903 C: 1.600 lira

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Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? Beşiktaş Dortmund ŞL maçı şifresiz mi?
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