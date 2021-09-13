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Giriş Tarihi: 13.9.2021 10:31

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş, C grubundaki ilk mücadelesinde Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz yılın şampiyonu tamamlayan Beşiktaş Avrupa serüvenine iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Heyecanı oldukça yüksek olacak karşılaşma öncesi Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta soruları merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar;

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş grup aşamasında ilk maçında Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. 12 Eylül Pazar günü itibariyle satışa çıkan biletlerin ardından karşılaşma için geri sayım başladı. Peki, Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Siyah Beyazlı ekibin Dortmund ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ilk maçı, 15 Eylül tarihinde oynanacak.

İşte Karşılaşmanın yayın kanalı ve saatine ilişkin detaylar;

BEŞİKTAŞ BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş – Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 19:45'te oynanacak.

BEŞİKTAŞ BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Siyah Beyazlı ekibin Dortmund ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ilk maçı, Exxen'den canlı olarak aktarılacak.

Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının bilet fiyatları şöyle:

1. kategori: 490 lira

2. kategori: 450 lira

3. kategori: 390 lira

4. kategori: 375 lira

5. kategori: 325 lira

6. kategori: 295 lira

7. kategori: 200 lira

8. kategori: 175 lira

VIP 100: 1.250 lira

VIP 101-126: 1.100 lira

1903 A-E: 1.400 lira

1903 B-D: 1.500 lira

1903 C: 1.600 lira

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Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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