Efsane golcü Timo Werner’i yerden yere vurdu! Performansıyla hayal kırıklığı yarattı...

Hollanda ve Milan'ın efsane golcüsü Marco van Basten ülkesinde katıldığı bir televizyon programında Chelsea'nin Alman golcüsü Timo Werner'i eleştirdi. 56 yaşındaki efsane, 25 yaşındaki golcü hakkında çok sert eleştirilerde bulundu.
Chelsea ve Alman Milli Takımı'nın 25 yaşındaki golcüsü Timo Werner, Marco van Basten'den ağır eleştiri aldı.
Hollandalı efsane, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında Alman golcüyü yerden yere vurdu.
Marco van Basten, Timo Werner'in çok etkisiz olduğunu belirterek, "Ondan en az 18 kat daha iyiydim" yorumunu yaptı.
Bir başka Hollanda efsanesi Ruud Gullitt de eski takım arkadaşını onaylayarak, "Bunu doğrulayabilirim" dedi.
Kariyerinde 3 Ballon d'Or'u bulunan Marco van Basten, Ajax ve Milan formalarıyla toplamda çıktığı 373 maçta 277 gol kaydetti.
Timo Werner, geçen sezonun başında 53 milyon euroya transfer olduğu Chelsea'de şu ana dek beklentileri karşılayamadı.
25 yaşındaki golcü sık sık eleştirilere maruz kalırken bugüne dek İngiliz devi formasıyla çıktığı 56 maçta 12 gol attı ve 15 asist kaydetti.
Chelsea sezon başında Inter'den eski golcüsü Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmıştı.