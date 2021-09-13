Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri GSB kura çekimi ne zaman yapılacak? İŞKUR ile 2021 GSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 13.9.2021 10:33 Son Güncelleme: 13.9.2021 10:33

GSB kura çekimi ne zaman yapılacak? İŞKUR ile 2021 GSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı

GSB kura çekimi ne zaman yapılacak? İŞKUR ile 2021 GSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı kapsamında gerçekleştirilecek GSB kura çekimi için geri sayım sürüyor. İŞKUR üzerinden 27 Ağustos tarihinde 4 bin 346 işçi alımına ilişkin başvurular alındı. esube.iskur.gov.tr internet adresinden yapılan başvuruların ardından noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kuranın ardından binlerce aday istihdam edilebilmek için sınava girmeye hak kazanacak. Peki GSB kura çekimi ne zaman? 2021 İŞKUR GSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

Kamu personeli olmak isteyen adayların gündeminde GSB kura çekimi ile ilgili son gelişmeler yer alıyor. Güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi kadroları için sürekli işçi alımı kura çekimi sonuçları merak ediliyor. Bakanlık'tan gelecek açıklamalar takip edilirken İŞKUR GSB kura tarihi ne, kura sonuçları ne zaman açıklanır sorusuna yanıt aranıyor. Peki GSB kura çekimi ne zaman? 2021 İŞKUR GSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı

GSB KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

GSB HANGİ KADROLARDA VE ŞEHİRLERDE ELEMAN ALINACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yayınladığı ilana göre, Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi kadrolarında işe alım yapılacak. Her iki cinsiyetten de istihdam sağlanacağı bilinirken, adayların en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olması bekleniyor.

GSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İŞKUR tarafından düzenlenecek olan kura çekimi 15 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek. Kuranın yapılacağı yer henüz açıklanmadı ancak ilerleyen günlerde Bakanlık tarafından duyurulacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleşecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Oyuncu Ata Demirer gönlünü Survivor yarışmacısına mı kaptırdı? Sürpriz aşkı o kareler ele verdi!
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın ne kadar olacak? İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu
KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB 2021-2022 KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman, kaç günde açıklanır?
Gençleri cinsiyetsizliğe sürükleyen büyük tehlike: K-Pop!
Son dakika haberler | Yüksek kiraya Avrupa modelli çözüm! Kiralık ev şirketleri geliyor
Yeni haftada MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 13 Eylül MasterChef mavi - kırmızı takım kaptanı kim oldu? Yeni mavi ve kırmızı takımlar
KYK yurt ücretleri ne kadar, yurt depozitosu kaç TL? 2021-2022 KYK yurt fiyatları listesi: Yurt ücreti ne zaman ve nasıl ödenir?
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu birlikte katıldı! Ruhsatsız mekanda kaçak içki servisi...
Son dakika: Trabzonspor-Galatasaray maçının yankıları sürüyor! O pozisyon ve Fatih Terim için flaş yorum: "Art niyet var..."
İzmir'de facia göz göre göre geliyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
GSB kura çekimi ne zaman yapılacak? İŞKUR ile 2021 GSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA