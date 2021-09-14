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Giriş Tarihi: 15.9.2021 01:16 Son Güncelleme: 15.9.2021 01:16

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubunda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, Almanya Bundesliga ekiplerinden Bundesliga ile İstanbul’da karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi televizyondan takip edecek olan futbolseverler Beşiktaş Borussia Dortmund maçı canlı yayın kanalı ve tüm detayları merak ederek Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? sorularının yanıtları.

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, C grubu maçları kapsamında Borussia Dortmund ile karşılaşıyor. İstanbul Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadeleyi izlemek isteyenler Beşiktaş Borussia Dortmund maçı canlı yayın kanalı ile ilgili olarak Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Devler Ligi Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı canlı yayın kanalı ve maça ilişkin saat detayları şöyle;

  • Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 19:45'te başlayacak. Karşılaşma exxen ekranlarında yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ-BORUSSİA DORTMUND MAÇINA DOĞRU

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un teknik direktörü Marco Rose, iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rose, müsabakaya hazır olduklarını belirterek, "Zor ve çekişmeli bir maç olacak. Maçın heyecanlı geçeceğinden eminim. Beşiktaş savunmada çok agresif oynuyor. Buna hazırlıklıyız. Açık oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'ne layık bir maç oynayacağımızdan eminiz." ifadelerini kullandı.



Bu sezondan beklentilerinin yüksek olduğunu dile getiren Alman teknik adam, "Oyuncularımız çok azimli. Lige iyi başladık. Şampiyonlar Ligi'ne de iyi bir başlangıç yapacağımızı ümit ediyoruz. Bu sezon tarih yazmayı ümit ediyoruz. İyi bir maç oynayacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Sarı-siyahlı takımın Alman milli futbolcusu Marco Reus ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlarına çıkacakları için heyecanlı olduklarını dile getirerek, "İyi bir maç olacağını ümit ediyoruz. Formasyonlarımızda bazı açıklar mevcut. Amacımız bu eksikleri kapatmak. Beşiktaş güçlü bir takım olduğu için bunları kapatmamız gerekiyor. Bunun farkındayız." değerlendirmesinde bulundu.

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Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta?
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