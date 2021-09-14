UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Bu yıl kupa birdeki tek temsilcimiz olan Beşiktaş sahasında Alman devi Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Sergen Yalçın ve öğrencileri, kendi evinde taraftarına iyi bir oyun izleterek güçlü rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Mücadeleye az bir süre kala, Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtları merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati belli oldu. Beşiktaş'ın maçı 15 Eylül Çarşamba günü saatler 19.45'i gösterdiğinde başlayacak. Peki, Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi olacak?

İşte Beşiktaş maçına ilişkin ayrıntılar;