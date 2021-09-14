UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Bu yıl kupa birdeki tek temsilcimiz olan Beşiktaş sahasında Alman devi Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Sergen Yalçın ve öğrencileri, kendi evinde taraftarına iyi bir oyun izleterek güçlü rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Mücadeleye az bir süre kala, Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtları merak konusu oldu.
Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati belli oldu. Beşiktaş'ın maçı 15 Eylül Çarşamba günü saatler 19.45'i gösterdiğinde başlayacak. Peki, Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi olacak?
İşte Beşiktaş maçına ilişkin ayrıntılar;
BEŞİKTAŞ BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş – Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 19:45'te oynanacak.
BEŞİKTAŞ BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Siyah Beyazlı ekibin Dortmund ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ilk maçı, Exxen'den canlı olarak aktarılacak.
- Şampiyonlar Ligi'nde 45. maç
Beşiktaş, Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 45. mücadelesini yapacak.
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 44 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 22 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 43 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 83 gol gördü.
- Gruplarda Türk futbol tarihine geçti
Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti.
Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.
- Alman takımlarından sadece Leipzig'i yendi
Beşiktaş, Alman ekiplerine karşı Avrupa kupalarındaki tek galibiyetini Leipzig karşısında aldı.
Daha önce Almanya'dan Borussia Dortmund, Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Leipzig ile çeşitli UEFA organizasyonlarında karşılaşan siyah-beyazlı ekip, grubunu namağlup lider tamamladığı sezon Leipzig'i iki karşılaşmada da mağlup etti. İstanbul'da Alman rakibini 2-0 yenen Beşiktaş, deplasmandaki mücadeleyi ise 2-1 kazandı.
Böylece Beşiktaş, Alman ekipleriyle oynadığı 11 karşılaşmada rakiplerini 2 kez yendi. Bu ülke takımlarına karşı 1 maçı berabere bitiren siyah-beyazlı ekip, 8 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.
Siyah-beyazlılar daha önce Borussia Dortmund'la 1989-1990 sezonunda Kupa Galipleri mücadelesinde karşı karşıya gelmiş, rakibine 1-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olmuştu.
- 3 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'nde
2017-2018 sezonunda katıldığı son Şampiyonlar Ligi macerasında son 16 turuna yükselen Beşiktaş, Alman ekibi Bayern Münih'e ilk maçta 5-0, İstanbul'daki rövanşta da 3-1 yenilerek Devler Ligi'nden elenmişti.
Beşiktaş daha sonraki 3 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yer alamadı.
Siyah-beyazlı ekip geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Yunan ekibi PAOK'a 3-1 yenilerek turnuvaya ön eleme aşamasında veda etmişti.
- 3 kez çeyrek final oynadı
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.
Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.