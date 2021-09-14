Chelsea Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Chelsea Zenit ŞL maçı şifresiz mi?

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi başlıyor. H Grubu maçında, İngiltere temsilcisi Chelsea, sahasında Rus ekibi Zenit'i konuk etmeye hazırlanıyor. Mücadeleyi takip etmeyi düşünen futbolseverler, maçın canlı yayın kanalı ve saati hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Chelsea Zenit ŞL maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, Chelsea Zenit Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı ve diğer detaylar
Chelsea ile Zenit arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı, bugün saat 22.00'de oynanacak.
Mücadele, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.
GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)
19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya)
22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)
22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya
22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya)
22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)
22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya)