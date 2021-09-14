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Giriş Tarihi: 14.9.2021 11:56

iPhone 13 özellikleri nelerdir? iPhone 13 Serisi tüm teknik özellikleri ve modelleri ile bugün tanıtılıyor!

iPhone 13 özellikleri nelerdir? iPhone 13 Serisi tüm teknik özellikleri ve modelleri ile bugün tanıtılıyor!

Apple yeni serisi olan iPhone 13 bugün milyonlara tanıtılacak. Teknoloji tutkunlarının yakından takip edeceği tanıtımda iPhone 13 ve Mini- Pro- Pro Max özelliklerinin diğer serilerden farklı olup olmayacağı belli olacak. Apple'ın yeni serisi dünya çapında merakla beklenirken bazı kaynaklarda yer alan bilgiye göre serinin başlangıç fiyatı son ürünlere göre biraz daha fazla olacak. Çentiklerinin küçük olması ve kamera çıkıntılarının kalın olması da dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. Buna göre; iPhone 13 özellikleri nelerdir? iPhone 13 Serisi tüm teknik özellikleri ve modelleri nelerdir? İşte yeni seri hakkında bilgiler…

iPhone 13 özellikleri son günlerin en çok aranan konuları arasında bulunuyor. Apple'ın eylül ayında tanıtılacak yeni iPhone modeline ilişkin birçok özellik ve model bulunuyor. Tasarımından, modeline, fiyatlarından tüm teknik özelliklerine varıncaya kadar pek çok detay belli oldu. Standart boyutlu iPhone 13 üzerinde yeni çapraz çift kamera düzeni ve biraz daha büyük çentik dikkat çekiyor. Peki iPhone 13 özellikleri nelerdir? iPhone 13 Serisi tüm teknik özellikleri ve modelleri ile bugün tanıtılıyor!

İPHONE 13 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İphone 13 özellikleri belli oldu. Standart boyutlu iPhone 13 üzerinde yeni çapraz çift kamera düzeni ve biraz daha büyük çentik dikkat çekiyor. Modeller, iPhone 13 ve iPhone 13 Mini'ye gelen yeni kamera düzeninin yanı sıra iPhone 13 Pro'da daha kalın bir genel tasarım ve daha büyük bir kamera çıkıntısının olduğu da gösteriyor.

IPHONE 13 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Apple, 1 TB ile şu ana kadar piyasaya sürdüğü en yüksek depolama alanı olan iPhone modelini de çıkarmış olacak. 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max modeli, Apple'ın şu ana kadar satışa sunduğu en pahalı iPhone ünvanını da ele geçirecek.

Şu anda satışta olan en pahalı iPhone modeli olan 512 GB'lik iPhone 12 Pro Max modelinin fiyatının 1399 dolar olduğu dikkate alındığında, bu ürünün iki katı depolama alanı olan 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max'in ABD'deki satış fiyatının 2 bin doları aşması bekleniyor.

512 GB'lik iPhone 12 Pro Max'in Türkiye'deki satış fiyatının 19 bin 99 TL olduğu hesaba katıldığında, 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max'in Türkiye'deki perakende kanallardaki satış fiyatını ise 30 bin TL'yi bulacağı tahmin ediliyor.

İPHONE 13 MODELLERİ

Apple'ın bu 4 yeni iPhone modelinin depolama seçenekleri ise şöyle olacak:

iPhone 13 mini: 128 GB, 256 GB, 512 GB

iPhone 13: 128 GB, 256 GB, 512 GB

iPhone 13 Pro: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

iPhone 13 Pro Max: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

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iPhone 13 özellikleri nelerdir? iPhone 13 Serisi tüm teknik özellikleri ve modelleri ile bugün tanıtılıyor!
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