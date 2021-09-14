KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, yüz binlerce öğrencinin en çok araştırdığı konular arasında öne çıkıyor. Başvuru işlemlerini bitiren yeni kayıt ve ara sınıf öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı "KYK yurt sonuçları açıklandı" duyurusunu bekliyor. Zira, 2021-2022 KYK yurt başvuru sonucu ile öğrencilerin devlet yurdu imkânından hak kazanıp kazanmadığı netlik kazanacak. Hatırlanacağı üzere, yurt başvuru işlemleri 12 Eylül saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılacak. Peki, KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? KYK yurt sonuçları kaç günde açıklanır? İşte son gelişmeler