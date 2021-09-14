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Giriş Tarihi: 14.9.2021 15:46

Malmö Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Malmö Juventus ŞL maçı şifresiz mi?

Malmö Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Malmö Juventus ŞL maçı şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bugün başlıyor. İsveç ekibi Malmö, sahasında Juventus'u ağırlıyor. Bu doğrultuda, Malmö Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Ev sahibi Malmö, İtalyan devi Juventus karşısında bir sürprize imza atmak istiyor. Peki, Malmö Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Malmö Juventus maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizde.

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi başlıyor. H Grubu maçında, İsveç temsilcisi Malmö, sahasında İtalyan devi Juventus'u konuk etmeye hazırlanıyor. Mücadeleyi takip etmeyi düşünen futbolseverler, maçın canlı yayın kanalı ve saati hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Malmö Juventus ŞL maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, Malmö Juventus Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı ve diğer detaylar

MALMÖ JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Malmö ile Juventus arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı, bugün saat 22.00'de oynanacak.

Mücadele, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.

GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)

19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)

22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya

22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya)

22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)

22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya)

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Malmö Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Malmö Juventus ŞL maçı şifresiz mi?
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