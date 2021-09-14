Malmö Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Malmö Juventus ŞL maçı şifresiz mi?

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi başlıyor. H Grubu maçında, İsveç temsilcisi Malmö, sahasında İtalyan devi Juventus'u konuk etmeye hazırlanıyor. Mücadeleyi takip etmeyi düşünen futbolseverler, maçın canlı yayın kanalı ve saati hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Malmö Juventus ŞL maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, Malmö Juventus Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı ve diğer detaylar
Malmö ile Juventus arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı, bugün saat 22.00'de oynanacak.
Mücadele, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.
GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)
19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya)
22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)
22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya
22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya)
22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)
22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya)