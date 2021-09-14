MELİSA ŞENOLSUN MASUMLAR APARTMANI YENİ SEZON OYUNCUSU OLDU!

Başrollerini Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna Melisa Şenolsun katıldı. İkinci sezonu ile izleyicilerin karşısına 14 Eylül tarihinde çıkacak olan yapımla ilgili olarak aranan Masumlar Apartmanı'nın yeni sezon oyuncusu Melisa Şenolsun kimdir, hangi rolde oynayacak sorusunun yanıtı yeni bölümle birlikte belli olacak…

MASUMLAR APARTMANI'NIN YENİ SEZON OYUNCUSU MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Melisa Şenolsun, 24 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

25 yaşındaki genç oyuncu, İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir.

Dizi ve sinema oyuncusu Efecan Şenolsun'la kardeş olan Melisa Şenolsun, oyunculuk kariyerine 2015 yılında ekrana gelen Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile başladı.

Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

Kiralık Aşk dizisinde 'Sude' karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte 'Ceren' karakteriyle başrol oyuncusu olarak yer aldı.

Melisa Şenolsun son olarak dijital platformda yayınlanan ve başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger gibi isimlerin paylaştığı 'Atiye' dizisiyle izleyici karşısına çıktı.