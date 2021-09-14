Bakan Koca, yaptığı son açıklamayla ülke genelinde bazı okullarda, öğretmenleri ve öğrencileri kapsayacak rastgele PCR testi taraması yapılacağını duyurdu. Bunun üzerine veliler "Öğrencilere PCR testi zorunlu mu, veli onayı alınacak mı?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte okullarda PCR testi zorunluluğu konusunda son durum.

OKULLARDA PCR TESTİ ZORUNLU MU OLDU?

Okullar açılırken, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile öğretmenler, okul, kantin, yemekhane, servis çalışanları gibi tüm okul personelinin iki doz aşı olmaması halinde negatif PCR testi sonucu beyanında bulunması zorunlu kılındı. Bu kararın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplumda virüsün yaygınlığını tespit etmek adına okullarda öğrencilere de rastgele PCR testi taraması yapılacağını duyurdu.