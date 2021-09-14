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Giriş Tarihi: 14.9.2021 11:50

Villarreal Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Villarreal Atalanta ŞL maçı şifresiz mi?

Villarreal Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Villarreal Atalanta ŞL maçı şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor. İspanyol ekibi Villarreal, sahasında Atalanta'yı konuk edecek. Bu noktada, Villarreal Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Ev sahibi Villarreal, İtalyan ekibi Atalanta karşısında bir sürpriz yaşamak istemiyor. Peki, Villarreal Atalanta Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Villarreal Atalanta maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizde.

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi başlıyor. F Grubu maçında, İspanyol temsilcisi Villarreal, sahasında İtalyan ekibi Atalanta'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Mücadeleyi takip etmeyi düşünen futbolseverler, mücadelenin canlı yayın kanalı ve saati hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Villarreal Atalanta ŞL maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, Villarreal Atalanta Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı ve diğer detaylar

VİLLARREAL ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Villarreal ile Atalanta arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı, bugün saat 22.00'de oynanacak.

Mücadele, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.

GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)

19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)

22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya

22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya)

22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)

22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya)

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Villarreal Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Villarreal Atalanta ŞL maçı şifresiz mi?
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