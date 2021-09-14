Villarreal Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Villarreal Atalanta ŞL maçı şifresiz mi?

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi başlıyor. F Grubu maçında, İspanyol temsilcisi Villarreal, sahasında İtalyan ekibi Atalanta'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Mücadeleyi takip etmeyi düşünen futbolseverler, mücadelenin canlı yayın kanalı ve saati hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Villarreal Atalanta ŞL maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, Villarreal Atalanta Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı ve diğer detaylar
Villarreal ile Atalanta arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı, bugün saat 22.00'de oynanacak.
Mücadele, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.
GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)
19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya)
22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)
22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya
22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya)
22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)
22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya)