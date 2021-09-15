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Giriş Tarihi: 15.9.2021 07:22 Son Güncelleme: 15.9.2021 07:22

Baht Oyunu 13. son bölüm tek parça izle! Kanal D Baht Oyunu yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!

Baht Oyunu 13. son bölüm tek parça izle! Kanal D Baht Oyunu yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!

Yaz sezonunda dikkat çeken yapımlar arasında yerini alan Baht Oyunu 13. yeni bölüm izle ekranı araştırma konusu haline geldi. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın başrolü paylaştığı Ay Yapım'ın yeni romantik yaz dizisi merakla takip ediliyor. Diziyi internet aracılığı ile takip eden izleyiciler bu kapsamda Kanal D ile Baht Oyunu izle ekranını gündeme taşıdı. İşte Baht Oyunu dizisi yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…

Baht Oyunu 13. bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. Yapımın son bölümünde Ada ve Bora, Selin ve Ali'nin yardımlarıyla birbirlerine olan aşklarını ilan ediyor. Aşkın bacayı sardığı dizi yaz sezonunda ilgiyle izlenen diziler arasında yer alıyordu. Dizinin bölümlerini internet aracılığı ile takip etmek isteyen binlerce kişi Kanal D ile Baht Oyunu 13. yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte Baht Oyunu izle ekranı ve tüm detaylar…

BAHT OYUNU SON BÖLÜM İZLE!

Dizinin yeni bölümünü televizyon ekranlarından kaçıranlar ve internet ortamından takip etmek isteyenler aşağıda yer alan linke giderek dizinin tüm bölümlerine ulaşabilirsiniz...

https://www.kanald.com.tr/baht-oyunu/bolumler/baht-oyunu-son-bolum

Baht Oyunu son bölüm izle! Kanal D Baht Oyunu 6. son bölüm tamamı izle!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baht Oyunu 7 Eylül Salı yayınlanan12. bölümde Ada ve Bora, Selin ve Ali'nin yardımlarıyla birbirlerine olan aşklarını ilan ediyor.

Selin'in Ali'yi kaçırdığını haber alan Bora ve Ada ikilinin peşine düşüyor. Ali ve Selin'i durdurmaya çalışırken kendilerini bir oyunun içinde bulurlar. Bu sırada şirkette Bora ve Ada'ya dair ilginç bir dedikodu yayılır. Onlara bir türlü ulaşamayan Rüzgar ve Tuğçe, karış karış Ada ile Bora'yı aramaya başlar.

Ali ve Selin'in planı işler. Nihayet baş başa kalan ikilinin duyguları açığa çıkar ve Bora, Ada'ya aşkını ilan eder. Çiçeği burnunda aşıklar ilişkilerini gizlemeye karar verirler ancak bu düşündükleri kadar kolay olmayacaktır.

Baht Oyunu yeni bölümleriyle Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

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Baht Oyunu 13. son bölüm tek parça izle! Kanal D Baht Oyunu yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!
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