Baht Oyunu 13. son bölüm tek parça izle! Kanal D Baht Oyunu yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baht Oyunu 7 Eylül Salı yayınlanan12. bölümde Ada ve Bora, Selin ve Ali'nin yardımlarıyla birbirlerine olan aşklarını ilan ediyor.

Selin'in Ali'yi kaçırdığını haber alan Bora ve Ada ikilinin peşine düşüyor. Ali ve Selin'i durdurmaya çalışırken kendilerini bir oyunun içinde bulurlar. Bu sırada şirkette Bora ve Ada'ya dair ilginç bir dedikodu yayılır. Onlara bir türlü ulaşamayan Rüzgar ve Tuğçe, karış karış Ada ile Bora'yı aramaya başlar.

Ali ve Selin'in planı işler. Nihayet baş başa kalan ikilinin duyguları açığa çıkar ve Bora, Ada'ya aşkını ilan eder. Çiçeği burnunda aşıklar ilişkilerini gizlemeye karar verirler ancak bu düşündükleri kadar kolay olmayacaktır.

Baht Oyunu yeni bölümleriyle Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!