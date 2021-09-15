Süper Lig son şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C grubu maçında Alman ekip Borussia Dortmund ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlı temsilcimizin evinde oynayacağı zorlu mücadeleyi izlemek ve heyecanlı anlara tanık olmak isteyen futbolseverler yoğun şekilde Beşiktaş Borussia Dortmund maçı canlı yayın kanalı ile ilgili "Beşiktaş Dortmund maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
Devler Ligi C grubu Beşiktaş Borussia Dortmund maçı canlı yayın kanalı detayları ve maçın son dakika bilgileri şöyle;
BEŞİKTAŞ XI: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef de Souza, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi
DORTMUND XI: Kobel, Meuiner, Akanji, Hummels, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Brandt, Reus, Malen, Haaland
Aşağıda yer alan link aracılığıyla mücadeleyi maç saatinden itibaren izleyebilirsiniz... (Exxen üyeliği gerekmektedir)