Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş Dortmund maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Borussia Dortmund maçı canlı yayın kanalı izle!
Giriş Tarihi: 15.9.2021 18:43 Son Güncelleme: 15.9.2021 18:43

Beşiktaş Dortmund maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Borussia Dortmund maçı canlı yayın kanalı izle!

Beşiktaş Dortmund maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Borussia Dortmund maçı canlı yayın kanalı izle!

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubunda mücadele eden Beşiktaş, Almanya Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund ile yeşil sahada bir araya geliyor. Süper Lig’de averaj farkıyla zirvede yer alan Sergen Yalçın’ın öğrencileri Devler Ligi’nde Alman rakibini mağlup etmek ve evinde ilk puanını hanesine yazdırmak istiyor. Diğer yandan karşılaşmayı televizyondan takip edecek olan futbolseverler Beşiktaş Borussia Dortmund maçı canlı yayın kanalı ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyerek “Beşiktaş Dortmund maçı canlı izle” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Beşiktaş Dortmund maçı canlı izleme linki maça ilişkin son dakika detayları.

Süper Lig son şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C grubu maçında Alman ekip Borussia Dortmund ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlı temsilcimizin evinde oynayacağı zorlu mücadeleyi izlemek ve heyecanlı anlara tanık olmak isteyen futbolseverler yoğun şekilde Beşiktaş Borussia Dortmund maçı canlı yayın kanalı ile ilgili "Beşiktaş Dortmund maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

BEŞİKTAŞ DORTMUND MAÇI CANLI İZLE

Devler Ligi C grubu Beşiktaş Borussia Dortmund maçı canlı yayın kanalı detayları ve maçın son dakika bilgileri şöyle;

  • Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 19:45'te başlayacak. Karşılaşma exxen ekranlarında yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - DORTMUND MAÇI İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ XI: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef de Souza, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

DORTMUND XI: Kobel, Meuiner, Akanji, Hummels, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Brandt, Reus, Malen, Haaland



Aşağıda yer alan link aracılığıyla mücadeleyi maç saatinden itibaren izleyebilirsiniz... (Exxen üyeliği gerekmektedir)

https://www.exxen.com/tr/detail/serie/sampiyonlar-ligi-gruplari/40034



15 EYLÜL ÇARŞAMBA (BUGÜN)

  • 19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya)
  • 19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
  • 22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)

  • 22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya)
  • 22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz)
  • 22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya)
  • 22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda)
  • 22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

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Beşiktaş Dortmund maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Borussia Dortmund maçı canlı yayın kanalı izle!
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