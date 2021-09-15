EXXEN TV üye olma ücreti fiyatı ne kadar ve kaç TL? EXXEN Spor paketi nasıl alınır ve nereden üye olunur?

EXXEN üye olma ekranı, fiyatı gibi birçok detay bu akşam saatleriyle berber gündemdeki yerini aldı. Şampiyonlar Ligi heyecanı bu akşam başlarken öte yandan önümüzdeki Perşembe günü başlayan Avrupa Ligi grup maçları da Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu bu dijital platformdan yayınlanacak. "Exxen üyelik fiyatı ne kadar, kaç TL ve nasıl üye olunur?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Beşiktaş ülkemizi şampiyonlar Ligi'nde; Fenerbahçe ve Galatasaray ise Avrupa Ligi'den temsil edecek. Peki, Exxen üyelik fiyatı ne kadar, kaç TL ve nasıl üye olunur? İşte detaylar...