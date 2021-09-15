EXXEN TV üye olma ücreti fiyatı ne kadar ve kaç TL? EXXEN Spor paketi nasıl alınır ve nereden üye olunur?

EXXEN üye olma ekranı, fiyatı gibi birçok detay bu akşam saatleriyle berber gündemdeki yerini aldı. Şampiyonlar Ligi heyecanı bu akşam başlarken öte yandan önümüzdeki Perşembe günü başlayan Avrupa Ligi grup maçları da Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu bu dijital platformdan yayınlanacak. "Exxen üyelik fiyatı ne kadar, kaç TL ve nasıl üye olunur?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Beşiktaş ülkemizi şampiyonlar Ligi'nde; Fenerbahçe ve Galatasaray ise Avrupa Ligi'den temsil edecek. Peki, Exxen üyelik fiyatı ne kadar, kaç TL ve nasıl üye olunur? İşte detaylar...
EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ İÇİN İKİ FARKLI OPSİYON
Acun'un "Çok iddialı bir platformla geliyoruz" diyerek detaylarını duyurduğu Exxen platformu 1 Ocak'ta açılmıştı. İşte Üyelik ücreti, diziler ve üyelik seçenekleri...
EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL. Spor paketi ise aylık 24.90 TL şeklinde fiyatlanıyor.
Exxen TV nasıl üye olunur?
Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.
Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.
Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.