Galatasaray Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta soruları sabahın erken saatlerinden itibaren futbolseverlerin gündemine oturdu. Ligde Trabzonspor ile berabere kalan Galatasaray UEFA Avrupa Ligi macerasına güçlü rakibi karşısında iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Öte yandan bu karşılaşmada ligde cezası bulunana Marcao'nun da forma giymesi bekleniyor. Peki, Galatasaray Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Galatasaray Lazio UEFA maçı nereden izlenecek, şifresiz mi?

GALATASARAY UEFA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Edinilen bilgiye göre, Galatasaray Lazio UEFA maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati belli oldu. Galatasaray'ın maçı 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak ve mücadele saat 19.45'de başlayacak. Peki, Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?

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