Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Galatasaray Lazio UEFA maçı nereden izlenecek, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 15.9.2021 09:28

Galatasaray Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Galatasaray Lazio UEFA maçı nereden izlenecek, şifresiz mi?

Galatasaray Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Galatasaray Lazio UEFA maçı nereden izlenecek, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden olan Galatasaray, gruptaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, İtalya’nın güçlü ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak olan Galatasaray Lazio maçı canlı yayın kanalı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Mücadeleye kısa bir süre kala ise, Galatasaray’ın UEFA maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta soruları da öne çıkıyor. Öte yandan edinilen bilgiye göre, ligde cezası bulunan Marcao’nun bu maça ilk 11’de çıkması bekleniyor. Peki, Galatasaray Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Galatasaray Lazio UEFA maçı nereden izlenecek, şifresiz mi? İşte detaylar;

Galatasaray Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta soruları sabahın erken saatlerinden itibaren futbolseverlerin gündemine oturdu. Ligde Trabzonspor ile berabere kalan Galatasaray UEFA Avrupa Ligi macerasına güçlü rakibi karşısında iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Öte yandan bu karşılaşmada ligde cezası bulunana Marcao'nun da forma giymesi bekleniyor. Peki, Galatasaray Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Galatasaray Lazio UEFA maçı nereden izlenecek, şifresiz mi?

GALATASARAY UEFA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Edinilen bilgiye göre, Galatasaray Lazio UEFA maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati belli oldu. Galatasaray'ın maçı 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak ve mücadele saat 19.45'de başlayacak. Peki, Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?

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GALATASARAY - LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Oğulcan Çağlayan ve Aytaç Kara listede isimleri olmadığı için, Feghouli ve Emre Kılınç da sakatlıkları nedeniyle Lazio maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde PSV'ye yenilerek gruplara kalamamıştı. Temsilcimiz daha sonras St Jonhstone ve Randers engellerini geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmıştı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Kadrosu

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.

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Galatasaray Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Galatasaray Lazio UEFA maçı nereden izlenecek, şifresiz mi?
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