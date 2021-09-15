KYK yurt başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 12 Eylül'de biten başvurular öncesi işlemlerini e-Devlet üzerinden yapan yüz binlerce öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak olan "KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı" duyurusunu beklemeye koyuldu. 2021-2022 KYK yurt başvuru sonucu ile öğrencilerin devlet yurdundan yararlanma hakkı elde edip edemeyeceği netlik kazanacak.
Bilindiiği gibi, yurt başvuru işlemleri 12 Eylül saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden alındı. Peki, KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KYK yurt sonuçları kaç günde açıklanır?
İşte, KYK sonuçlarında son durum
KYK yurtları için başvurular 12 Eylül tarihine kadar e-Devlet üzerinden alındı. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgileri girerek başvurularını yaptı.
10 Eylül Cuma gününden sonra kayıt yaptıracak ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.
KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
Sonuçların, başvuruların tamamlandığı 12 Eylül tarihinden itibaren 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
Yapılan başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
Kurumun resmi internet sitesi içerisinde, 'Bakanlığımıza bağlı yurtlarda ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanmaktadır.' ifadesi yer almaktadır.
1. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ : 230
DEPOZİTO ÜCRETİ: 314
2. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 250
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
3.TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 290
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
4.TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 325
DEPOZİTO ÜCRETİ: 444
5.TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 360
DEPOZİTO ÜCRETİ: 492
6 TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 390
DEPOZİTO ÜCRETİ: 533