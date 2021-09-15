KYK yurt başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 12 Eylül'de biten başvurular öncesi işlemlerini e-Devlet üzerinden yapan yüz binlerce öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak olan "KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı" duyurusunu beklemeye koyuldu. 2021-2022 KYK yurt başvuru sonucu ile öğrencilerin devlet yurdundan yararlanma hakkı elde edip edemeyeceği netlik kazanacak.

2021 KYK YURT SONUÇLARI KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

Bilindiiği gibi, yurt başvuru işlemleri 12 Eylül saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden alındı. Peki, KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KYK yurt sonuçları kaç günde açıklanır?

İşte, KYK sonuçlarında son durum