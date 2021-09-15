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Giriş Tarihi: 15.9.2021 07:11 Son Güncelleme: 15.9.2021 07:11

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı ve nasıl öğrenilir? 2021-2022 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı ve nasıl öğrenilir? 2021-2022 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Yurt başvurusu işlemlerini 12 Eylül'e kadar tamamlayan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak olan açıklamayı bekliyor. 2021 KYK yurt başvuru sonuçları ile öğrencilerin devlet yurdu hakkından yararlanıp yararlanamayacağı belli olacak. Bu noktada, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 2021-2022 KYK yurt sonuçları ne zaman, kaç günde açıklanır? İşte, 2021-2022 KYK yurt başvuru sonuçlarında son gelişmeler

KYK yurt başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 12 Eylül'de biten başvurular öncesi işlemlerini e-Devlet üzerinden yapan yüz binlerce öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak olan "KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı" duyurusunu beklemeye koyuldu. 2021-2022 KYK yurt başvuru sonucu ile öğrencilerin devlet yurdundan yararlanma hakkı elde edip edemeyeceği netlik kazanacak.

2021 KYK YURT SONUÇLARI KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

Bilindiiği gibi, yurt başvuru işlemleri 12 Eylül saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden alındı. Peki, KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KYK yurt sonuçları kaç günde açıklanır?

İşte, KYK sonuçlarında son durum

YURT BAŞVURULARI TAMAMLANDI

KYK yurtları için başvurular 12 Eylül tarihine kadar e-Devlet üzerinden alındı. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgileri girerek başvurularını yaptı.

10 Eylül Cuma gününden sonra kayıt yaptıracak ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Sonuçların, başvuruların tamamlandığı 12 Eylül tarihinden itibaren 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

KYK SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yapılan başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kurumun resmi internet sitesi içerisinde, 'Bakanlığımıza bağlı yurtlarda ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanmaktadır.' ifadesi yer almaktadır.

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ : 230
DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325
DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB 2021-2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

5.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360
DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6 TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390
DEPOZİTO ÜCRETİ: 533

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KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı ve nasıl öğrenilir? 2021-2022 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
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