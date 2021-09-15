Sporting Lizbon - Ajax maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Sporting Lizbon Ajax saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda bu akşam Sporting Lizbon ile Ajax karşı karşıya gelecek. Lizbon'da Pedro, Inacio, Tomas, Ajax'ta ise Stekelenburg, Kudus, Klaiber, Labyad, Gorter ve Klaassen sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyenler ise Sporting Lizbon Ajax maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. İşte Sporting Lizbon Ajax maçı canlı yayın kanalı

SPORTİNG LİZBON-AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Jose Alvalade'de oynanacak Sporting Lizbon-Ajax maçını İspanyol hakem Sanchez Martinez yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜNKÜ MAÇLAR

19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya)

19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda)

22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya)