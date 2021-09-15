Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sporting Lizbon - Ajax maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Sporting Lizbon Ajax saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 15.9.2021 15:35

Sporting Lizbon - Ajax maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Sporting Lizbon Ajax saat kaçta, hangi kanalda?

Sporting Lizbon - Ajax maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Sporting Lizbon Ajax saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş’ın grubundaki bir diğer rakipleri Sporting Lizbon ve Ajax bu akşam karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler ise Sporting Lizbon Ajax maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Gelen son dakika bilgisine göre, Sporting Lizbon Ajax maçının canlı yayın kanalı belli oldu. Peki, Sporting Lizbon - Ajax maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Sporting Lizbon Ajax saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda bu akşam Sporting Lizbon ile Ajax karşı karşıya gelecek. Lizbon'da Pedro, Inacio, Tomas, Ajax'ta ise Stekelenburg, Kudus, Klaiber, Labyad, Gorter ve Klaassen sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyenler ise Sporting Lizbon Ajax maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. İşte Sporting Lizbon Ajax maçı canlı yayın kanalı

SPORTİNG LİZBON-AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Jose Alvalade'de oynanacak Sporting Lizbon-Ajax maçını İspanyol hakem Sanchez Martinez yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜNKÜ MAÇLAR

19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya)

19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda)

22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

EN ÇOK OKUNANLAR

Rezil damadın kaynanasına gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı!
KYK yurt başvurusu sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır? 2021-2022 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
GSB kura çekimi canlı izleme ekranı: Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 GSB işçi/personel alımı kura çekimi nasıl ve nereden izlenir, kura sonuçları açıklandı mı?
Şarkıcı Sinan Özen’in kızı Neva yedi kez ameliyat olmuştu… Ünlü sanatçı ilk kez paylaştı
GSB kura çekimi ekranı: İŞKUR 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanır?
Son dakika: Fenerbahçe'deki Mesut Özil - Pereira gerçeği ortaya çıktı! Sivasspor maçında oyundan alınması...
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu hep birlikte katıldı! Ruhsatsız mekanda kaçak içki servisi...
Altın fiyatları ve para yön bulacak! Dünya bu saati bekliyor
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatı ne kadar olacak? İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu
Bilecik Belediyesi’nde skandallar bitmiyor! Başkanvekiline de VİP makam aracı
ARKADAŞINA GÖNDER
Sporting Lizbon - Ajax maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Sporting Lizbon Ajax saat kaçta, hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA