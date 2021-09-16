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Giriş Tarihi: 16.9.2021 11:45

Barbaroslar Akdeniz Kılıcı konusu ne, oyuncuları kim? Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor?

Barbaroslar Akdeniz Kılıcı konusu ne, oyuncuları kim? Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor?

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan Barbaroslar Akdeniz Kılıcı dizisi bu akşam başlıyor. TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan dizinin konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler şimdiden merak konusu oldu. Tarihi konulu dizileri sevenler için ekrana gelecek olan Barbaroslar Akdeniz Kılıcı konusu ne, oyuncuları kim? Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor? İşte Barbaroslar Akdeniz Kılıcı konusu, oyuncuları ve çekildiği yer bilgisi

TRT1'de bu akşam Barbaroslar Akdeniz Kılıcı izleyiciyle buluşacak. Tarihi döneme ışık tutan yapımda Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor. Birçok ünlü oyuncunun rol aldığı yapım için geri sayım başladı. Barbaroslar Akdeniz Kılıcı konusu ne, oyuncuları kim? Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor?

BARBAROSLAR AKDENİZ KILICI BU AKŞAM YAYINLANACAK!

Barbaroslar Akdeniz Kılıcı, TRT1'de 16 Eylül akşamı yayın hayatına başlayacak. 4 kardeşlerin denizlere nasıl hakim olduklarını anlatan Barbaroslar konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor!

BARBAROSLAR AKDENİZ KILICI KONUSU NE?

Midilli Fatihi Yakup Ağa'nın oğulları İshak, Oruç, Hızır ve İlyas babalarının ölümünden sonra ayrı düşmüşlerdir. Oruç ve İlyas, İshak Ağalarının karşı çıkmasına rağmen denizlere açılmışlardır.

İshak, Hızır'ın baba ocağı Midilli'de olmasından çok memnundur ancak Hızır'ın aklında da kitapçı Süleyman Usta ile birlikte peşine düştüğü büyük ve kutsal "sır" vardır. Ancak bu kutsal sırrın tek arayanı onlar değildir. Bu uğurda her kötülüğü yapabilecek olan Pietro da boş durmamaktadır.

Baba Oruç ve İlyas korumalık görevini üstlendikleri gemide bir saldırıya uğrarlar. Bu saldırıdan sonra Oruç ve İlyas yeni bir düşman edinirler: Antuan!

Daha Baba Oruç ve İlyas İskenderiye'ye dönmeden, kötü haber Venedikli deniz tüccarlarının kurduğu Unita'nın hanına bomba gibi düşer. Antuan; hiçbir ahlaki değeri olmayan, azılı bir düşmandır. Unita'nın İskenderiye sorumlusu Sylvio'nun kızı İsabel, Baba Oruç ve İlyas için endişelense de artık olan olmuştur.

Baba Oruç'un karısı Despina'yı yeni heyecanlar beklerken, düşman Antuan hiç beklenmedik bir yerden saldıracak ve kardeşleri can evlerinden vuracaktır.

Hızır sır yolunda emaneti alarak başarılı olabilecek mi?

Oruç kurulan kumpastan kardeşi İlyas ile birlikte kurtulabilecek mi?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da gerçekleşiyor. Dizi için özel plato ve gemiler hazırlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi İstanbul Beykoz'da çekiliyor.

BARBAROSLAR AKDENİZ KILICI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan- ORUÇ REİS

Ulaş Tuna Astepe- HIZIR REİS

Yiğit Özşener- PİETRO

Yetkin Dikinciler- İSHAK

Pelin Akil Altan- ISABEL

Caner Topçu- İLYAS

İsmail Filiz- KILIÇOĞLU

Gülcan Arslan- DESPİNA

Devrim Evin- ANTUAN

Melis Babadağ- ZEYNEP

Bahadır Yenişehirlioğlu- DERVİŞ

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Barbaroslar Akdeniz Kılıcı konusu ne, oyuncuları kim? Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor?
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