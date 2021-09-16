Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi 16 Eylül Perşembe akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Dizide Hızır Reis olarak bilinen Barbaros Hayreddin Paşa'yı ise Ulaş Tuna Astepe canlandıracak. Hal böyle olunca; "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Hızır Reis'i canlandıran Ulaş Tuna Astepe kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ulaş Tuna Astepe hangi yapımlarda rol aldı?" sorularına yanıt aranırken Ulaş Tuna Astepe hayatı ve biyografisine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?
Ulaş Tuna Astepe 5 Mayıs 1988'de İzmit'te dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini İzmit'te tamamladıktan sonra İstanbul Lisesinde yatılı olarak okudu.Yükseköğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde yaptı. 2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yapan Astepe, ardından tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. Karadayı dizisinde Orhan, Analar ve Anneler dizisinde Mustafa, Rüya adlı dizide Alaz, Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini canlandırdı.
Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bayrak ve Babamın Cesetleri, Sami Berat Marçalı'nın sahnelediği Cam Yapraklar oyunlarında rol aldı.
Emre Yeksan'ın yönettiği Körfez filminde Selim karakterini canlandıran Astepe, ayrıca Üniversiteli, Zayiat, Meşakkat ve Karısı, Balık Havuzu adlı kısa filmlerde de yer almıştır.
ULAŞ TUNA ASTEPE DİZİ VE FİLMLERİ
Üniversiteli - 2010 (kısa film)
Bayrak - 2011 (tiyatro)
Cam Yapraklar - 2012 (tiyatro)
Karadayı - 2012
Babamın Cesetleri - 2013 (tiyatro)
Meşakkat ve Karısı - 2013 (kısa film)
Zayiat - 2013 (kısa film)
Analar ve Anneler - 2015
Balık Havuzu - 2015 (kısa film)
Körfez - 2016 (sinema filmi)
Rüya - 2017
Sen Anlat Karadeniz - 2018