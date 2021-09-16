Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Hızır Reis’i canlandıran Ulaş Tuna Astepe kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ulaş Tuna Astepe hangi yapımlarda rol aldı?
Giriş Tarihi: 16.9.2021 11:44

Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Hızır Reis’i canlandıran Ulaş Tuna Astepe kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ulaş Tuna Astepe hangi yapımlarda rol aldı?

Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Hızır Reis’i canlandıran Ulaş Tuna Astepe kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ulaş Tuna Astepe hangi yapımlarda rol aldı?

TRT 1 ekranlarında 16 Eylül Perşembe akşamı seyircisi ile buluşacak olan Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisi, medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Midilli Fatihi Yakup Ağa’nın oğulları İshak, Oruç, Hızır ve İlyas’ın babalarının ölümünden sonra ayrı düşmeleri ve sonrasındaki gelişen sürecin ele alındığı Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Barbaros Hayreddin Paşa Hızır Reis’i Ulaş Tuna Astepe canlandıracak. 5 Mayıs 1988 yılında Kocaeli İzmit’te dünyaya gelen oyuncu, pek çok dizi ve filmde rol almıştır. İlk ve ortaöğrenimini İzmit’te tamamladıktan sonra ise yükseköğreniminin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. Peki; Ulaş Tuna Astepe kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ulaş Tuna Astepe hangi yapımlarda rol aldı? İşte hayatı hakkında bilgiler.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi 16 Eylül Perşembe akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Dizide Hızır Reis olarak bilinen Barbaros Hayreddin Paşa'yı ise Ulaş Tuna Astepe canlandıracak. Hal böyle olunca; "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Hızır Reis'i canlandıran Ulaş Tuna Astepe kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ulaş Tuna Astepe hangi yapımlarda rol aldı?" sorularına yanıt aranırken Ulaş Tuna Astepe hayatı ve biyografisine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?

Ulaş Tuna Astepe 5 Mayıs 1988'de İzmit'te dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini İzmit'te tamamladıktan sonra İstanbul Lisesinde yatılı olarak okudu.Yükseköğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde yaptı. 2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yapan Astepe, ardından tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. Karadayı dizisinde Orhan, Analar ve Anneler dizisinde Mustafa, Rüya adlı dizide Alaz, Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini canlandırdı.

Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bayrak ve Babamın Cesetleri, Sami Berat Marçalı'nın sahnelediği Cam Yapraklar oyunlarında rol aldı.

Emre Yeksan'ın yönettiği Körfez filminde Selim karakterini canlandıran Astepe, ayrıca Üniversiteli, Zayiat, Meşakkat ve Karısı, Balık Havuzu adlı kısa filmlerde de yer almıştır.

ULAŞ TUNA ASTEPE DİZİ VE FİLMLERİ

Üniversiteli - 2010 (kısa film)

Bayrak - 2011 (tiyatro)

Cam Yapraklar - 2012 (tiyatro)

Karadayı - 2012

Babamın Cesetleri - 2013 (tiyatro)

Meşakkat ve Karısı - 2013 (kısa film)

Zayiat - 2013 (kısa film)

Analar ve Anneler - 2015

Balık Havuzu - 2015 (kısa film)

Körfez - 2016 (sinema filmi)

Rüya - 2017

Sen Anlat Karadeniz - 2018

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Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Hızır Reis’i canlandıran Ulaş Tuna Astepe kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ulaş Tuna Astepe hangi yapımlarda rol aldı?
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