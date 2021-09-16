Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinin Kılıçoğlu’su İsmail Filiz kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? İsmail Filiz’in oynadığı dizi ve filmler!

İSMAİL FİLİZ KİMDİR?

İsmail Filiz, 1980 senesinde Çankırı'da doğmuştur. Ailesinin ilk çocuğu, ikiz erkek kardeşleri var. İlk ve ortaöğrenimini ve lisenin bir kısmını Çankırı'da tamamlayan Filiz, Samanyolu Koleji ve Ankara Gazi Anadolu Lisesi'nde ortaöğretimin tamamladıktan sonra Ankara Başkent Üniversitesi'nde eğitimine devam etti.

Ailesinin ahşap ve çelik kapı fabrikası (çankırı) , benzin istasyonu ( İstanbul-Ankara karayolu) ve insaat şirketleri varmış. İsmail Filiz, Kenan İmirzalıoğlu'nun başrollerde oynadığı Ezel dizisinde Ezel karakterinin ameliyattan önceki halini, yani Ömer karakterini canlandırdı. İlk kez oyunculuk yapan İsmail Filiz işletmeciliğini yaptığı benzin istasyonunda Kenan İmirzalıoğlu'na benzerliğinden dolayı teklif aldığını söylemektedir.

İsmail Filiz, 9 Temmuz 2006 tarihinde Evren Filiz ile evlendi. İsmail Filiz, eşinin bir magazin programına verdiği röportajda kendisine Çakma Ezel' diyerek küçük düşürdüğünü ileri sürerek haziran 2011 yılında boşandı. Boşandığı eşi 10 Temmuz 2013 tarihinde lösemi hastalığından vefat etti.

2011 yılında yönetmenliğini Ömer Vargı'nın yaptığı "Anadolu Kartalları" filminde Üsteğmen Tunç Sözeri rolünü canlandırarak; Engin Altan Düzyatan, Çağatay Ulusoy, Özge Özpirinçci, Hande Subaşı, Alpay Kemal Atalan, Alper Saldıranile birlikte oynadı.

2014 yılında baş rolde olarak İsmail Filiz, "Paşa Gönlüm" dizisinde; Tarık Papuççuoğlu, Derya Alabora, Kerem Atabeyoğlu, Nilüfer Açıkalın, Sema Keçik ile birlikte oynamıştır.

İsmail Filiz, 2014 yılının Aralık ayında Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan "Ezra' adlı dizide başrol olarak Rüveyda Öksüz, Yusuf Çim, Zeynep Koltuk, Serkan Şenalp, Doğukan Polat, Asuman Dabak, Nurana Bagieva ile beraber oynadı.

Filmleri ve Dizileri :

2009 - Ezel (TV Dizisi)

2011 - Anadolu Kartalları (Üsteğmen Tunç Sözeri) (Sinema Filmi)

2014 - Paşa Gönlüm (Melih) (TV Dizisi)

2014 - Ezra (Çahangir Hüseyinov)(TV Dizisi)

2015 - Milat (Yağız Ali) (TV Dizisi)