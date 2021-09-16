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Giriş Tarihi: 16.9.2021 18:02 Son Güncelleme: 16.9.2021 18:02

Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve FB Avrupa Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Eintracht maçı yayın saati ve kanalı

Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve FB Avrupa Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Eintracht maçı yayın saati ve kanalı

Sarı kanaryalar bu akşam UEFA Avrupa Ligi’nde Alman takımına karşı sahaya çıkmaya hazırlanırken milyonlarca taraftar ve futbolsever “Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusuna ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. İtalyan hakem Maurizio Mariani tarafından yönetilecek müsabaka 22.00’da başlayacak. Kanaryalar Deutsche Bank Park'tan galibiyetle ayrılmak istiyor. Naklen yayını takip etmek isteyenler Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı saati, yayın kanalı gibi detayları araştrımaya başladı. Peki, Avrupa Ligi Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta ve FB maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı yayın saati ve kanalı gibi detaylarla araştırma konusu haline geldi. Sarı kanaryalar UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçına çıkarken öte yandan binlerce taraftar ve futbolsever "Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularını gündeme taşıdı. Maçın 22.00'da başlayacağı bilinirken sarı-lacivertliler ilk maçlarından alacakları galibiyetle moral tazelemeyi hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve FB maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? Fenerbahçe’nin UEFA maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

EINTRACHT FRANKFURT - FENERBAHÇE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 22.00'de başlayacak.

Fenerbahçe maçı, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.

SARI-LACİVERTLİLERDE 8 EKSİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Eintracht Frankfurt karşısına 8 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte; İrfan Can, Tisserand, Nazım, Sosa ve Miha Zajc sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'a da görev veremeyecek.

SAKATLIKLARINI ATLATAN ÜÇ OYUNCU KAMP KADROSUNA DAHİL EDİLDİ

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan üç oyuncu ise Eintracht Frankfurt maçı için açıklanan kamp kadrosunda kendisine yer buldu. Uzun süreli sakatlıklarını atlatan Dimitris Pelkas ile Filip Novak'ın yanı sıra Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSUNDA ŞU İSİMLER YER ALIYOR;

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Serdar Aziz, Min-Jae Kim, Filip Novak, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Mer Hakan Yandaş, Max Meyer, Fatih Şanlıtürk, Arda Güler, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Diego Rossi, Enner Valencia, Mergim Berisha.

EINTRACHT FRANKFURT'TA TEKNİK DİREKTÖR CEZALI

Fenerbahçe'nin rakibi Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Oliver Glasner, cezası sebebiyle takımının başında yer alamayacak. Wolfsburg'u çalıştırdığı dönemde aldığı ceza sebebiyle Fenerbahçe maçında olmayacak Oliver Glasner'in yerine yardımcısı Michael Angerschmid görev alacak.

Alman ekibinde ayrıca dizinden operasyon geçiren ve uzun süre sahalardan uzak kalacak takım kaptanı Sebastian Rode, sahada yer alamayacak.

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Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve FB Avrupa Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Eintracht maçı yayın saati ve kanalı
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