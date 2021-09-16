Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı yayın saati ve kanalı gibi detaylarla araştırma konusu haline geldi. Sarı kanaryalar UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçına çıkarken öte yandan binlerce taraftar ve futbolsever "Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularını gündeme taşıdı. Maçın 22.00'da başlayacağı bilinirken sarı-lacivertliler ilk maçlarından alacakları galibiyetle moral tazelemeyi hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve FB maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...