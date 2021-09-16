Gaziantep TOKİ başvurusu başladı! 14 bin konut Gaziantep TOKİ 2021 başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

TOKİ GAZİANTEP BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Toplu Konut İdaresi tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde artan konut ve arsa fiyatlarına karşı memur, işçi, çalışan ve emeklilere yönelik hayata geçirilecek olan 14 bin konutluk projede, ön talepler 15 Eylül'de toplanmaya başlandı. Başvurular 15 Eylül- 1 Kasım tarihleri aralığında yapılacak. Başvuru işlemleri Gazi Konut A.Ş. satış ofisi ve web sitesi üzerinden alınacak. Başvuru bedeli 1000 TL olarak belirlendi. 2+1 204 konut, 3+1 159 konut satışa çıkarılacak. Kura ve sözleşme tarihleri Gazi Konut A.Ş. tarafından ilan yoluyla duyurulacak.

GAZİANTEP 14 BİN KONUT TOKİ BAŞVURU EKRANI

TOKİ Gaziantep başvuruları ev almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Gaziantep 14 bin konutluk projede, ön talepler 15 Eylül'de toplanmaya başlayacak. Başvuru ve detaylı bilgi https://www.toki.gov.tr/ sitesinde yer alıyor.

Alınan ön talep sayısına göre yapımına başlanacak olan ilk etap konutlara, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların rekor başvuru yapacağı öngörülüyor.