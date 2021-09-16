Gaziantep TOKİ başvurusu başladı! 14 bin konut Gaziantep TOKİ 2021 başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

Toplu Konut İdaresi tarafından dar gelirliye ev müjdesi verilirken 14 bin sosyal konut projesi TOKİ başvuruları binlerce kişin gündeminde bulunuyor. Memur, işçi, çalışan ve emeklilere yönelik hayata geçirilecek olan 14 bin konutluk proje kapsamında Kuzeyşehir'de 10 bin 400, Güneyşehir'de 2 bin 850 ve Kızılhisar bölgesinde ise 750 yeni konut yapılacağını bildirildi. Dar gelirli aileleri ev sahibi olmasını amaçlayan projenin başvuru tarihi, şartları gibi detaylar merak konusu oldu. Gaziantep TOKİ başvurusu başladı! 14 Bin konut Gaziantep TOKİ başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte tüm bilgiler…
Toplu Konut İdaresi tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde artan konut ve arsa fiyatlarına karşı memur, işçi, çalışan ve emeklilere yönelik hayata geçirilecek olan 14 bin konutluk projede, ön talepler 15 Eylül'de toplanmaya başlandı. Başvurular 15 Eylül- 1 Kasım tarihleri aralığında yapılacak. Başvuru işlemleri Gazi Konut A.Ş. satış ofisi ve web sitesi üzerinden alınacak. Başvuru bedeli 1000 TL olarak belirlendi. 2+1 204 konut, 3+1 159 konut satışa çıkarılacak. Kura ve sözleşme tarihleri Gazi Konut A.Ş. tarafından ilan yoluyla duyurulacak.
TOKİ Gaziantep başvuruları ev almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Gaziantep 14 bin konutluk projede, ön talepler 15 Eylül'de toplanmaya başlayacak. Başvuru ve detaylı bilgi https://www.toki.gov.tr/ sitesinde yer alıyor.
Alınan ön talep sayısına göre yapımına başlanacak olan ilk etap konutlara, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların rekor başvuru yapacağı öngörülüyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneyşehir, Kuzeyşehir ve Kızılhisar bölgelerine TOKİ, Büyükşehir Belediyesi ve özel sektör aracılığıyla yapılacak 14 bin konut projesinde ön talepler bugün başlıyor!
Konut fiyatlardan dolayı ev alamayanlara umut olan projede, 15 Eylül'den itibaren ön talepler alınacak. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konut projesinde ilk etap için yapımına başlanacak konut sayıları da ön talepler ile birlikte belirlenmiş olacak.
Belediye Başkanı Fatma Şahin, düzenlenen lansmandaki konuşmasında, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.
Söz konusu projenin özel sektör iş birliğiyle yapılacağını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:
"İlk etapta Kuzeyşehir'e ve Güneyşehir'e 300 konut, Kızılhisar bölgesine de 340 konut yapılacak. Şehir genelinde çalışan işçi, memur ve emekli vatandaşlar, uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olacak. Gelir-gider tablosuna göre ödeme planının hazırlanacağı projede, en geç 15 Eylül'de kadar ön talepler toplanmaya başlanacak. Bürokratik işlemlerinin büyükşehir tarafından yapıldığı, iki yılda da konut yapma şartını getirdiğimiz bir sistemi hayata geçiriyoruz. İstenilen sürede bunun yapılması şart. Aksi taktirde sorumlular sistemin dışında kalacak. Bunun yanı sıra kira ve konut fiyatlarını aşağı çekmek için arsa maliyetlerinin hepsini biz göğüslüyoruz.".
AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de emeği geçenlere teşekkür etti.
Kentin her anlamda hızlı büyüdüğünü belirten Koçer, "Şehrimizin en önemli konularından birisi konut açığı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin attığı bu adımı çok değerli ve anlamlı bulduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da kentin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini söyleyerek "Gaziantep büyük bir şehir, konuttaki sorunların altından kalkacağız. Bu anlamda yeni projemizin de kıymetli olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan da projenin detaylarına ilişkin sunum gerçekleştirdi. Cihan, proje kapsamında Kuzeyşehir'de 10 bin 400, Güneyşehir'de 2 bin 850 ve Kızılhisar bölgesinde ise 750 yeni konut yapılacağını bildirdi.