KYK yurt başvuru sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun bünyesindeki yurtlarda ikamet etmek isteyen binlerce üniversite öğrencisi yurtlara yerleşmek için bekleyişini sürdürürken öte yandan "KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına da yanıt arıyor. Öte yandan bilindiği üzere YÖK kararına göre üniversitelerde akademik takvim 13 Eylül'de başlayadı. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar ve sonuç sorgulama ekranı...