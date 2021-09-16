Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Polislik KPSS puanı kaç, puan türü hangisi? 2021 Polislik başvurusu için KPSS’den en az kaç net ve kaç puan yapmak gerekiyor?
Giriş Tarihi: 16.9.2021 10:19

Polislik KPSS puanı kaç, puan türü hangisi? 2021 Polislik başvurusu için KPSS’den en az kaç net ve kaç puan yapmak gerekiyor?

Polislik KPSS puanı kaç, puan türü hangisi? 2021 Polislik başvurusu için KPSS’den en az kaç net ve kaç puan yapmak gerekiyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından KPSS sonuçları açıklanınca Polislik başvurusu yapmak isteyen adaylar Polislik puanları ile ilgili araştırmalarına başladı. Polis olma hayali kuran binlerce vatandaş Polis Akademisi tarafınca açıklanan tarihlerde eğitimlerini tamamlamak üzere başvuruda bulunacak. Peki Polislik KPSS puanı kaç, puan türü hangisi? 2021 Polislik başvurusu için KPSS’den en az kaç net ve kaç puan yapmak gerekiyor?

KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından polislik puanları araştırılmaya başlandı. Her sene üç oturumdan oluşan sınava bilindiği üzere milyonlarca öğrenci katılım sağlıyor. KPSS lisans mezunları sadece bir puan türünden polislik başvurusu yapıyorlar. Peki Polislik KPSS puanı kaç, puan türü hangisi? 2021 Polislik başvurusu için KPSS'den en az kaç net ve kaç puan yapmak gerekiyor?

POLİSLİK KPSS PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS lisans mezunları P3 puan türünden polislik başvurusu yapıyorlar.

KPSS POLİSLİK BARAJ PUANI KAÇ?

KPSS lisans P3 puan türünden en az 60 alması gerekiyor.

POLİSLİK HANGİ PUAN TÜRÜNDEN ALIYOR?

KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

EN ÇOK OKUNANLAR

Rezil damadın kaynanasına gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı!
KPSS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2021 KPSS lisans sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?
Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB kura sonuçlarına yönelik açıklama yaptı! 2021 GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Yüz yüze eğitimde son dakika: Yeni tedbirler geliyor
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! 2021-2022 KYK sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatı ne kadar olacak? İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu
Son dakika | HÜRKUŞ'un bilgilerini böyle satmışlar!
Son dakika: Beşiktaş-Dortmund maçı sonrası flaş sözler! "Bu kadarı şart mıydı? Sergen Yalçın keşke..."
GSB duyurdu: GSB kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanır? GSB işçi-personel alımı kura çekimi nasıl ve nereden izlenir, kura sonuçları açıklandı mı?
Şarkıcı Sinan Özen’in kızı Neva yedi kez ameliyat olmuştu… Ünlü sanatçı ilk kez paylaştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Polislik KPSS puanı kaç, puan türü hangisi? 2021 Polislik başvurusu için KPSS’den en az kaç net ve kaç puan yapmak gerekiyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA