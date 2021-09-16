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Giriş Tarihi: 16.9.2021 14:14 Son Güncelleme: 16.9.2021 14:14

Sadakatsiz yeni sezon yayın tarihi belli oldu! Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

Sadakatsiz yeni sezon yayın tarihi belli oldu! Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz yeni sezon bölümleri için geri sayım başladı. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk’un paylaştığı dizinin sezon finalinde Asya ve Derin’in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Yeni sezon dizilerinin tek tek yayınlanmasının ardından Sadakatsiz ne zaman sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Kanal D’de Sadakatsiz yeni sezon tarihi belli mi?

Sadakatsiz yeni bölüm için heyecan dorukta! Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin ne zaman başlayacağı merak edilirken Sadakatsiz ne zaman, hangi gün sorusuna yanıt aranıyor. Eylül ayı beraberinde birçok diziyi izleyicileriyle buluşturuyor. Dizinin 2. sezonuyla beraber Eylül ayında ekranlara geri dönmesi bekleniyor. Peki Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Kanal D'de Sadakatsiz yeni sezon tarihi belli mi? İşte yanıtı…

SADAKATSİZ NE ZAMAN?

Dizinin yeni sezon ilk fragmanı yayımlandı. Buna göre dizi 22 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

SADAKATSİZ YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sadakatsiz yeni sezon 22 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

SADAKATSİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?

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Sadakatsiz yeni sezon yayın tarihi belli oldu! Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?
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