Sadakatsiz yeni bölüm için heyecan dorukta! Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin ne zaman başlayacağı merak edilirken Sadakatsiz ne zaman, hangi gün sorusuna yanıt aranıyor. Eylül ayı beraberinde birçok diziyi izleyicileriyle buluşturuyor. Dizinin 2. sezonuyla beraber Eylül ayında ekranlara geri dönmesi bekleniyor. Peki Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Kanal D'de Sadakatsiz yeni sezon tarihi belli mi? İşte yanıtı…
Dizinin yeni sezon ilk fragmanı yayımlandı. Buna göre dizi 22 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelecek.
Sadakatsiz yeni sezon 22 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelecek.
Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?