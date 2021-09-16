Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri YKS 2. Ek tercih/ yerleştirme tarihleri belli mi? ÖSYM ile YKS ek tercihler başladı mı, 140 puan alanlar ne zaman ek tercih yapacak?
Giriş Tarihi: 16.9.2021 07:38 Son Güncelleme: 16.9.2021 07:38

YKS 2. Ek tercih/ yerleştirme tarihleri belli mi? ÖSYM ile YKS ek tercihler başladı mı, 140 puan alanlar ne zaman ek tercih yapacak?

YKS 2. Ek tercih/ yerleştirme tarihleri belli mi? ÖSYM ile YKS ek tercihler başladı mı, 140 puan alanlar ne zaman ek tercih yapacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın tamamlanmasıyla YKS ek tercih ile ilgili sorgulamalar başladı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylara ek tercih hakkı tanınmıştı. Adayların üniversite ek yerleştirme işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden tamamlaması gerektiği bildirilirken 140 baraj puanını baz alarak tercihlerini yapabilecekleri duyurulmuştu. Şimdi ise herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar 2021 üniversite boş kontenjanları ile şanslarını denemiş olacak. Peki YKS ek tercihler başladı mı, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 2. Ek tercih tarihi açıklandı mı? İşte ek tercih ile ilgili son bilgiler…

YKS ek tercih son zamanlarda binlerce üniversitelinin gündeminde bulunuyor. Üniversite ilk kayıtlarının tamamlanmasıyla gözler boş kontenjanlara çevrildi. Boş kontenjan ve 140 puan alanlar ek tercih işlemlerini bir an önce yapmak istiyor. Tarihler henüz net olmamakla beraber ÖSYM AİS ekranı üzerinden ikinci yerleştirme başvuruları alınacak. Peki YKS ek tercihler başladı mı, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 2. Ek tercih tarihi açıklandı mı?

YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI?

YKS ek tercih henüz başlamadı. ÖSYM Başkanı Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. Tarihler duyurulunca haberimizdeki yerini alacaktır…

YKS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS barajının altında kalan adayların yerleştirilmesi için YKS barajı düşürüldü. Bu kararla TYT barajı 140, AYT barajı 170'e düşürüldü. YKS tarihinde ilk kez ikinci tercih (ek tercih) uygulanacak. Ancak YKS ikinci tercih tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ek tercih tarihi duyurulduğunda sabah.com.tr'de yer alacak.

YKS 2.TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS 2.tercih kılavuzu yayımlandı. Önümüzdeki günlerde kılavuzun yayımlanması bekleniyor. YKS 2.tercih kılavuzu ile ilgili detaylar belli olunca ayrıntılar haberde yer alacak.

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ NASIL OLACAK?

2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.

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YKS 2. Ek tercih/ yerleştirme tarihleri belli mi? ÖSYM ile YKS ek tercihler başladı mı, 140 puan alanlar ne zaman ek tercih yapacak?
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