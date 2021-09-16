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Giriş Tarihi: 16.9.2021 08:22

YKS ek tercihler ne zaman yapılacak ve 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu?

YKS ek tercihler ne zaman yapılacak ve 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu?

Üniversite sınavı merkezi yerleştirme sonuçlarının ardından gözler ek yerleştirme süreci olan YKS ek tercihlerine çevrildi. İkinci ek tercihler olarak da bilinen üniversite ek tercih tarihleri adayların gündeminde yer alırken 2021 YKS ek tercih kılavuzu ile birlikte tercih süreci de başlamış olacak. Süreç kapsamında istenilen ön lisans ya da lisans programlarına yerleşemeyen adaylar, üniversite ek tercih süreci için başvuruda bulunabilecek. Bu kapsamda; YKS ek tercihler ne zaman yapılacak ve 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu? İşte (2.tercihler) Üniversite ek tercih tarihleri hakkında son gelişmeler.

Yükseköğretim programlarının üniversite sınav sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için ÖSYM ek yerleştirme yapacak. YKS ek tercihler olarak da bilinen üniversite 2.tercihler için tarihler beklenirken kılavuzun yayımlanmasının ardından sürecin başlanacağı da biliniyor. Hal böyle olunca adaylar; "YKS ek tercihler ne zaman yapılacak ve 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte sürece yönelik bilgiler.

İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN?

Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak 'ek yerleştirme' yapılacak.

Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Bu yıl da birinci ek tercihlerin benzer tarihlerde başlaması bekleniyor.

Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını duyurmuştu.

Bu ek yerleştirme imkanından Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adaylar faydalanabilecek.

AYT/YDT puanı 180 ve üzerinde olan adayların "merkezi yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemlerinde puan ve başarı sıralarının korunacağı vurgulanan açıklamada, tercih ve yerleştirme sürecinin daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağı, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek bu ikinci ek yerleştirme imkanından TYT puanı asgari 140, AYT/YTD puanı asgari 170 olan adayların da yararlanabileceği belirtildi.

YKS EK TERCİH ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri için 20 TL ödeniyordu. ÖSYM'nin e-İşlemler sayfasından yatırılan bu ücretin bu yıl da aynı aralıkta olması bekleniyor. Ancak kesin rakam henüz belli değil. ÖSYM, YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandığında bu ücret de belli olacak ve haberimizde yer alacak.

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YKS ek tercihler ne zaman yapılacak ve 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu?
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