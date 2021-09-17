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Giriş Tarihi: 17.9.2021 07:09 Son Güncelleme: 17.9.2021 07:10

Barbaroslar dizisi ilk bölüm tamamı kesintisiz izle! Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 1. İlk Bölüm TRT1 izle!

Barbaroslar dizisi ilk bölüm tamamı kesintisiz izle! Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 1. İlk Bölüm TRT1 izle!

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 1. Bölüm izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Yapım bu akşam ilk kez ekranlara gelirken yayınladığı fragmanlarla da büyük ses getirmişti. Gerek çekim kalitesiyle gerekse aksiyon sahneleriyle şimdiden ilgi çeken dizinin ilk bölümünü internet aracılığı ile takip etmek isteyenler Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 1. Bölüm TRT1 izle ekranını araştırmaya başladı. İşte Barbaroslar dizisi ilk bölüm izle ekranı ve tüm detaylar...

Tarihi bir döneme ışık tutan TRT1'in yeni dizisi fragmanlarıyla dahi gündeme bomba gibi düşerken bugün ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 1. Bölüm izle seçeneğiyle araştırılıyor. Dizinin ilk bölümünü internet aracılığı ile takip etmek isteyen diziseverler Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 1. Bölüm TRT1 izle ekranı üzerinden yapımı seyredebilecek. İşte TRT1 ile Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı izle ekranı ve yapıma dair detaylar...

Dizinin ilk bölümünü izlemek için aşağıda yer alan linke gidebilirsiz;

https://www.trt1.com.tr/


BARBAROSLAR DİZİSİ KONUSU NE, OYUNCULARI KİM?

Osmanlı amirali (kaptan-ı derya) Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını izleyeceğimiz Barbaros dizisi Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alıyor. Barbaros oyuncuları ise şu şekilde;

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KADROSU

Ulaş Tuna (Barbaros Hayrettin Paşa veya diğer adıyla Hızır Reis)

Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis)

Yetkin Dikinciler (İshak Reis)

Caner Topçu (İlyas Reis)

Bahadır Yenişehirlioğlu

Melis Babadağ

Pelin Akil

Gülcan Arslan

Yiğit Özşener

Devrim Evin

İsmail Filiz

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Barbaroslar dizisi ilk bölüm tamamı kesintisiz izle! Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 1. İlk Bölüm TRT1 izle!
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