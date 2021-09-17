Üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veren kurumlar nereler, hangileri? Burs veren vakıflar ve kurumlar listesi 2021-2022

TÜRKİYE DİYANET VAKFI

Hem yurt içi hem de yurt dışı burs imkânı sunan TDV İlahiyat ve İslam Bilimleri alanlarında öğrenim sağlayan öğrencilere burs veren kurumlardandır. Burs başvuru tarihleri başladığında diyanetburslari.tdv.org web sitesinden başvurabilir burs imkanlarından yararlanabilirsiniz.

TÜRK EĞİTİM VAKFI BURSU

Üniversite öğrencilerine Devletin burs ve kredi desteğinden sonra en çok maddi destek sağlayan kurum Türk Eğitim Vakfıdır. Öğrencilere burs veren kurumlardan TEV akademik başarısı yüksek öğrencilere ve bu desteğe ihtiyacı olan öğrencilere bu imkânı sunuyor. Hem yurt içi hem de yurt dışı burs veren TEV'e başvurmak için burs.tev.org.tr adresine giriniz.

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI

Bazı Üniversiteler için burs imkanı sunmaktadır. Yalnızca Yurt içinde öğrenim gören öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Öğrencilere burs veren kurumlardan olan İstanbul Sanayi Odası Vakfı burs verebilmek için gereken şartları şu şekilde belirlemiştir;

T.C. vatandaşı olmak,

Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak, (kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve bursu ile engelli öğrencilere verilen burslar hariç),

Gelir düzeyi düşük olmak,

Ara sınıflar için yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 olmak,

Adli sicil kaydı bulunmamak,

İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak,

İlgili üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrenim görüyor olmak.