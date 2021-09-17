Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veren kurumlar nereler, hangileri? Burs veren vakıflar ve kurumlar listesi 2021-2022
Giriş Tarihi: 17.9.2021 12:22 Son Güncelleme: 17.9.2021 12:22

Üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veren kurumlar nereler, hangileri? Burs veren vakıflar ve kurumlar listesi 2021-2022

Üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veren kurumlar nereler, hangileri? Burs veren vakıflar ve kurumlar listesi 2021-2022

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından burs veren kurumlar merak konusu oldu. Lisans ve önlisans öğrencileri karşılıksız burs veren kurumları araştırırken burs veren vakıflar ve kurumlar hangileri sorusuna yanıt arıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sağladığı burs imkanının yanı sıra Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Sanayi Odası Vakfı, TÜBİTAK, Türk Eğitim Vakfı gibi kurumlar da öğrencilere maddi yardımda bulunuyor. Peki 2021-2022 Karşılıksız burs veren kurumlar nereler, hangileri? İşte Burs veren vakıflar ve kurumlar listesi ve tüm detaylar

Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvurularının açıklanması beklenirken burs veren vakıflar ve kurumlar listesi araştırılıyor. 2021- 2022 eğitim öğretim döneminde KYK bursuna hak kazanamayan adaylar, burs verebilecek kurumlara gözlerini çevirecek. Peki Karşılıksız burs veren kurumlar nereler, hangileri? İşte Burs veren vakıflar ve kurumlar listesi…

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS VEREN KURUMLAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sağladığı burs imkanının yanı sıra Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Sanayi Odası Vakfı, TÜBİTAK, Türk Eğitim Vakfı gibi kurumlar da öğrencilere maddi yardımda bulunuyor. İşte söz konusu kurumların burs şartları ve detaylar.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURSU

VGM burs başvuru şartı

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BURSU

Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğrenim kurumlarının öğretmen yetiştiren fakültelerini ilk beş tercihi içinde yazan ve bu bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere dört yıl boyunca her ay karşılıksız burs veriyor.

VEHBİ KOÇ VAKFI BURSU

Vehbi Koç Vakfı öğrencilere en yüksek bursu veren vakıf olmuştur. Her Üniversite öğrencisine burs verilmemekle birlikte seçili bazı üniversite öğrencilerine burs sağlanır.

Burs başvuru koşulları:

T.C. vatandaşı olmak,

Örgün eğitim lisans öğrencisi olmak,

Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olmak,

Disiplin cezası almamış olmak,

Başarı notunun en az, 100 üzerinden 60, 4 üzerinden ise 2,50 olması,

Karşılıksız burs almıyor olmak.

Başvuru için vkv.org.tr/tr/burslar sayfasından üniversite bursları kısmını seçerek ilgili alanları doldurabilirsiniz.

TÜBİTAK BURSLARI

Tübitak Üniversite öğrencilerine burs veren kurum bir kurumdur. Aynı zamanda yüksek lisans öğrencilerine de burs vermektedir. Şartları diğer kurumlara göre daha kısıtlayıcıdır. İlk 1000'e girmiş olmak veya olimpiyat alanlarında derece yapmış olmak gibi şartları vardır. Detaylı bilgiyi tubitak.gov.tr/tr adresinden öğrenebilirsiniz.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI

Hem yurt içi hem de yurt dışı burs imkânı sunan TDV İlahiyat ve İslam Bilimleri alanlarında öğrenim sağlayan öğrencilere burs veren kurumlardandır. Burs başvuru tarihleri başladığında diyanetburslari.tdv.org web sitesinden başvurabilir burs imkanlarından yararlanabilirsiniz.

TÜRK EĞİTİM VAKFI BURSU

Üniversite öğrencilerine Devletin burs ve kredi desteğinden sonra en çok maddi destek sağlayan kurum Türk Eğitim Vakfıdır. Öğrencilere burs veren kurumlardan TEV akademik başarısı yüksek öğrencilere ve bu desteğe ihtiyacı olan öğrencilere bu imkânı sunuyor. Hem yurt içi hem de yurt dışı burs veren TEV'e başvurmak için burs.tev.org.tr adresine giriniz.

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI

Bazı Üniversiteler için burs imkanı sunmaktadır. Yalnızca Yurt içinde öğrenim gören öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Öğrencilere burs veren kurumlardan olan İstanbul Sanayi Odası Vakfı burs verebilmek için gereken şartları şu şekilde belirlemiştir;

T.C. vatandaşı olmak,

Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak, (kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve bursu ile engelli öğrencilere verilen burslar hariç),

Gelir düzeyi düşük olmak,

Ara sınıflar için yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 olmak,

Adli sicil kaydı bulunmamak,

İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak,

İlgili üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrenim görüyor olmak.

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Üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veren kurumlar nereler, hangileri? Burs veren vakıflar ve kurumlar listesi 2021-2022
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