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Giriş Tarihi: 17.9.2021 18:57 Son Güncelleme: 17.9.2021 19:08

Dünyanın en çok kupa kazanan futbolcusu Dani Alves kulüpsüz kaldı!

Dünyanın en çok kupa kazanan futbolcusu Dani Alves kulüpsüz kaldı!

Barcelona ve Brezilya Milli Takımı'nın efsane isimlerinden olan 38 yaşındaki sağ bek Dani Alves, kulüpsüz kaldı. Brezilya ekibi Sao Paulo, tecrübeli yıldızın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Dünya futbol tarihinin en çok kupa kazanan furbolcusu olan Dani Alves, kulüpsüz kaldı. Brezilya ekibi Sao Paulo, 38 yaşındaki tecrübeli yıldızın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Ayrılığın nedeni ise Sao Paulo'nun tecrübeli oyuncuya düzenli maaş ödeyememesi oldu.

Tecrübeli sağ bek, 2019'da Paris Saint-Germain'den ayrılarak ülkesine dönmüştü.

Barcelona ve Brezilya Milli Takımı'nın efsanelerinden olan Dani Alves, son olarak başarılarına olimpiyat şampiyonluğunu da ekledi.

Dünyanın en çok kupa kazanan futbolcusu olan 38 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, Brezilya Milli Takımı'yla 2 Kupa Amerika, 2 FIFA Konfederasyon Kupası kazandı.

Kulüp takımlarında ise Sevilla, Barcelona, Juventus ve PSG gibi takımların formasını giyen Alves, 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 UEFA Süper Kupa, 6 İspanya La Liga, 1 İtalya Serie A, 2 Fransa Lig 1 olmak üzere birçok şampiyonluğu bulunuyor.

Dani Alves, olimpiyat şampiyonluğuyla birlikte kariyerinde toplamda 42 kupa zaferi yaşadı.

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Dünyanın en çok kupa kazanan futbolcusu Dani Alves kulüpsüz kaldı!
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