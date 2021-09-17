Fenerbahçe UEFA puan durumu ve fikstürü | Avrupa Ligi D Grubu’nda Fenerbahçe kaçıncı sırada? İşte puan durumu

Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Bugün Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Eintracht Frankfurt ile mücadele eden sarı lacivertli takım galibet için adeta sahada savaşıyor. Futbolseverler maçın ardından "UEFA Avrupa Ligi D Grubu Fenerbahçe puan durumu nasıl, kaçıncı sırada?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Eintracht Frankfurt maçı sonrası UEFA Avrupa Ligi D Grubu Fenerbahçe puan durumu ve fikstürü...
UEFA AVRUPA LİGİ D GRUBU FENERBAHÇE MAÇ FİKSTÜRÜ
16 Eylül 22.00 | Frankfurt-Fenerbahçe (Maç sonucu: 1-1)
30 Eylül 19.45 | Fenerbahçe-Olympiakos
21 Ekim 19.45 | Fenerbahçe-Antwerp
4 Kasım 22.00 | Antwerp-Fenerbahçe
25 Kasım 22.00 | Olympiakos-Fenerbahçe
9 Aralık 19.45 | Fenerbahçe-Frankfurt
Avrupa Ligi D Grubu puan durumu :
1- Olympiakos / 3 puan
2- Fenerbahçe / 1 puan
3- Eintracht Frankfurt / 1 puan
4- Royal Antwerp / 0 puan