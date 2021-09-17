Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe UEFA puan durumu ve fikstürü | Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe kaçıncı sırada? İşte puan durumu
Giriş Tarihi: 17.9.2021 07:13 Son Güncelleme: 17.9.2021 07:14

Fenerbahçe UEFA puan durumu ve fikstürü | Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe kaçıncı sırada? İşte puan durumu

Fenerbahçe UEFA puan durumu ve fikstürü | Avrupa Ligi D Grubu’nda Fenerbahçe kaçıncı sırada? İşte puan durumu

Avrupa Ligi D grubu’nda ilk maçına çıkan sarı lacivertli takım, maçın ardından Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu ile gündeme taşındı. 12. Dakikada Mesut Özil’in golüyle 1-0 öne geçen sarı laciverli takım gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Heyecan dolu mücadele sonrası “UEFA Avrupa Ligi D Grubu Fenerbahçe puan durumu nasıl, kaçıncı sırada?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Eintracht Frankfurt maçı sonrası UEFA Avrupa Ligi D Grubu Fenerbahçe puan durumu ve fikstürü...

Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Bugün Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Eintracht Frankfurt ile mücadele eden sarı lacivertli takım galibet için adeta sahada savaşıyor. Futbolseverler maçın ardından "UEFA Avrupa Ligi D Grubu Fenerbahçe puan durumu nasıl, kaçıncı sırada?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Eintracht Frankfurt maçı sonrası UEFA Avrupa Ligi D Grubu Fenerbahçe puan durumu ve fikstürü...

UEFA AVRUPA LİGİ D GRUBU FENERBAHÇE MAÇ FİKSTÜRÜ

16 Eylül 22.00 | Frankfurt-Fenerbahçe (Maç sonucu: 1-1)

30 Eylül 19.45 | Fenerbahçe-Olympiakos

21 Ekim 19.45 | Fenerbahçe-Antwerp

4 Kasım 22.00 | Antwerp-Fenerbahçe

25 Kasım 22.00 | Olympiakos-Fenerbahçe

9 Aralık 19.45 | Fenerbahçe-Frankfurt

Avrupa Ligi D Grubu puan durumu :

1- Olympiakos / 3 puan

2- Fenerbahçe / 1 puan

3- Eintracht Frankfurt / 1 puan

4- Royal Antwerp / 0 puan

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Fenerbahçe UEFA puan durumu ve fikstürü | Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe kaçıncı sırada? İşte puan durumu
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