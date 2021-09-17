GSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2021 Temizlikçi, güvenlik görevlisi GSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

GSB kura sonuçları isim listesi, geçtiğimiz günlerde yapılan kura çekiminin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 4 bin 346 işçi alımı yapılacağı açıklanmış ve başvurular alınmıştı. GSB kura çekimi geçtiğimiz günlerde yapılırken adaylar kura sonuçları isim listesi için beklemeye koyuldu. Adayların temizlikçi veya güvenlik görevlisi olup olmayacakları GSB kura sonuçları isim listesi ile belli olacak.

GSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA 2021

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yapılan kura çekimi ve isim listesi ile ilgili olarak son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklamaya göre; GSB işçi alımı kura sonuçları asıl ve yedek isim listesi yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından resmi olarak duyurulacak. Peki, 2021 GSB kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Temizlikçi ve güvenlik görevlisi GSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır?

İşte, yapılan son dakika açıklaması ve detaylar;