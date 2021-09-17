İstanbul Ömerli Barajı nerede, nereye bağlı soruları televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda yer alan ve megakentin en büyük su tedarik noktası olan baraj Ömerli Baraj Gölü nerede ve hangi ilçede sorularıyla araştırmaların odağında yer alıyor. Ömerli Barajı'nın doluluk oranı ve su seviyesi İSKİ tarafından açıklandı. İşte bu barajla ilgili merak edilenler.
ÖMERLİ BARAJI NEREDE?
Ömerli Barajı İstanbul Anadolu Yakası'nda yer almaktadır. 621 kilometrekarelik havza alanına sahip olan baraj şehrin en büyük su tedarik merkezlerinden biridir.
ÖMERLİ BARAJ GÖLÜ HANGİ İLÇEDE?
Ömerli Barajı Çekmeköy sınırları içerisinde yer almaktadır. Barajın en yakınındaki yerleşim merkezi Esenceli Köyü'dür.
ÖMERLİ BARAJI NEREDE?
Ömerli, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Çekmeköy ilçesine bağlı 17 mahalleden biridir. Ömerli haritası konumu ise 41° 4' 41.3472' Kuzey ve 29° 19' 53.8356' Doğu GPS koordinatlarıdır. Ömerli bağlı olduğu Çekmeköy ilçe merkezine 3 kilometre mesafe uzaklıktadır.
ÖMERLİ BARAJI NE ZAMAN YAPILDI?
Yıllık 220 milyon metreküplük kapasitesiyle İstanbul'un en büyük su kaynağı olan Ömerli Barajı 1972 yılında hizmete alınmıştır. Anadolu Yakası'nın neredeyse tamamına Ömerli Barajı'ndan su verilmektedir. Barajın suları Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde arıtılarak şehre ulaştırılmaktadır. Ayrıca; Sarayburnu–Salacak arasında bulunan isale hatlarıyla günlük 500 bin metreküp içme suyunu Avrupa Yakası'na ulaştırma imkanı bulunmaktadır. Baraj, 621 kilometrekarelik havza alanına sahiptir.
ÖMERLİ BARAJI DOLULUK ORANI
İSKİ'nin resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre 17 Eylül itibari ile Ömerli Barajı doluluk oranı %83.2'dir.