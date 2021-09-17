İstanbul Ömerli Barajı nerede, nereye bağlı soruları televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda yer alan ve megakentin en büyük su tedarik noktası olan baraj Ömerli Baraj Gölü nerede ve hangi ilçede sorularıyla araştırmaların odağında yer alıyor. Ömerli Barajı'nın doluluk oranı ve su seviyesi İSKİ tarafından açıklandı. İşte bu barajla ilgili merak edilenler.

ÖMERLİ BARAJI NEREDE?

Ömerli Barajı İstanbul Anadolu Yakası'nda yer almaktadır. 621 kilometrekarelik havza alanına sahip olan baraj şehrin en büyük su tedarik merkezlerinden biridir.