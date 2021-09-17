KİM market halka arz ne zaman olacak ve borsada işlem görecek? 2021 KİM market halka arz hisse fiyatı ve kodu nedir?

Son dönemde Sermaye Piyasası Kurulu SPK'ya birçok şirket halka arz olmak amacıyla başvuruda bulunurken binlerce kişi ise bu kapsamda yatırımlarını gerçekleştiriyor. KİM market ise bu anlamda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şirketten pay sahibi olmak isteyen kişiler " KİM market ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte KİM market halka arz hisse fiyatı ve kodu gibi tüm detaylar…