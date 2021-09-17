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Giriş Tarihi: 17.9.2021 07:37 Son Güncelleme: 17.9.2021 07:37

Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Eylül dünün reyting sonuçları Bir Zamanlar Çukurova, Kazara Aşk, Camdaki Kız ve Barbaroslar kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Eylül dünün reyting sonuçları Bir Zamanlar Çukurova, Kazara Aşk, Camdaki Kız ve Barbaroslar kim birinci oldu?

Perşembe akşamı ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün Total, AB ve ABC1 sıralaması merak ediliyor. 16 Eylül yayın akışına göre Kanal D’de Camdaki Kız, TRT1’de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Star TV’de Kazara Aşk ve ATV'de Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle ekrana geldi. Gecenin galibi ise araştırma konusu oldu. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Eylül reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu? Detaylar haberimizde

Reyting sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Dün akşam televizyon ekranlarında birçok yapıma reyting sonucu için birincilik mücadelesi verdi. ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV'de Kazara Aşk ve TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ekranlara geldi. Bilindiği üzere, reyting sonuçları, Total, AB ve ABC1 olarak farklı sıralamaları içeriyor. Peki, 16 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Kazara Aşk, Camdaki Kız ve Barbaros reyting sonuçları belli oldu mu? İşte, 16 Eylül reyting sonuçları hakkında bilgiler

16 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Eylül 2021 Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

15 Eylül'ün reyting sonuçları ise şu şekilde...

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI - 15 EYLÜL

  1. MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
  2. MASTERCHEF TÜRKİYE
  3. ESRA EROL'DA
  4. SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
  5. KARDEŞLERİM (TKR)

AB REYTİNG SONUÇLARI - 15 EYLÜL

  1. MASTERCHEF TÜRKİYE
  2. SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
  3. MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
  4. ESRA EROL'DA
  5. MASTERCHEF TÜRKİYE (ÖZET)

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Eylül dünün reyting sonuçları Bir Zamanlar Çukurova, Kazara Aşk, Camdaki Kız ve Barbaroslar kim birinci oldu?
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