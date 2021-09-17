Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Eylül dünün reyting sonuçları Bir Zamanlar Çukurova, Kazara Aşk, Camdaki Kız ve Barbaroslar kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Dün akşam televizyon ekranlarında birçok yapıma reyting sonucu için birincilik mücadelesi verdi. ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV'de Kazara Aşk ve TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ekranlara geldi. Bilindiği üzere, reyting sonuçları, Total, AB ve ABC1 olarak farklı sıralamaları içeriyor. Peki, 16 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Kazara Aşk, Camdaki Kız ve Barbaros reyting sonuçları belli oldu mu? İşte, 16 Eylül reyting sonuçları hakkında bilgiler