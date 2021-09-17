Yalancı’nın Deniz Sungur’u Burçin Terzioğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Burçin Terzioğlu, Yalancı dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Ünlü oyuncu, iki insanın bir araya gelmesiyle karmaşıklaşan bir olay örgüsünün işleneceği dizide, Deniz Sungur karakterini canlandıracak. Bu noktada, Burçin Terzioğlu'nun hayatı da merak konusu oldu. Burçin terzioğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor.

YALANCI'NIN DENİZ SUNGUR'U BURÇİN TERZİOĞLU KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen Burçin Terzioğlu, oyunculuk kariyerine çocukluk yıllarında yer aldığı sinema filmleriyle başlamıştır. Mahallenin Muhtarları dizisinde hayat verdiği "Simge" karakteriyle ilk defa TV izleyicisinin karşına çıkan Terzioğlu, ardından sırasıyla "Kınalı Kar", "Kadın İsterse", "Fırtına", Ey Aşk Nerdesin", "Ezel", "Merhamet", "Kurşun" dizilerinde oynamıştır. Ayşegül karakteriyle rol aldığı "Poyraz Karayel" dizisinde 3 sezon boyunca birçok üniversite tarafından En İyi Kadın Oyuncu ödüllerine layık bulunmuştur.

"Hakan:Muhafız"'da "Rüya" karakterini canlandıran Burçin Terzioğlu, 2019 yılında vizyona giren "Güzelliğin Portresi" isimli gerilim türündeki sinema filminde "Nisan" karakteriyle başrolde yer almıştır.

Son olarak, kadın cinayetlerini konu edinen "Hükümsüz" dizisinde "Esma" karakterine hayat vermiştir.

DENİZ SUNGUR KARAKTERİ KİMDİR?

Yasemin'in kardeşi. Murat'ın eski eşi. Edebiyat öğretmeni. Başına buyruk, savaşçı, mücadeleden korkmayan, inatçı bir kişiliği var. Onu diğer insanlardan ayıran en belirgin özelliği adalet duygusu. Hayatının kontrolünü ele alabilmek için verdiği savaşın, kendini yeniden keşfetmenin hikayesi onunki. Hassas dengelerle elinde tutmaya çalıştığı hayatı bir gecede yerle bir olacak.