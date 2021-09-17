Yalancı’nın Yasemin’i gerçekte kimdir? Hazal Türesan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Liar adlı İngiliz dizisinden uyarlanan Yalancı bu akşam yayın hayatına başlıyor. Dizide Yasemin karakterine hayat verecek olan Hazal Türesan'ı yakından tanımak isteyenler, Yalancı'nın Yasemin'i gerçekte kimdir sorusunun yanıtını arıyor. İşte Hazal Türesan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularının yanıtı ve Hazal Türesan'ın rol aldığı diziler.

YALANCI YASEMİN AYTEKİN KİMDİR?

Yalancı dizisinde Yasemin karakterine Hazal Türesan hayat veriyor. Yasemin Aytekin dizide iki çocuk annesi bir anestezi uzmanı olarak karşımıza çıkıyor. Yasemin Mehmet Emir'le aynı hastanede çalışmaktadır. Okay'la evli olan Yasemin, çalışkan, sorumluluk sahibi ve yardımsever biridir. Dizi, bu idealist kadının kendini bulma sürecine yer veriyor.