Yalancı’nın Yasemin’i gerçekte kimdir? Hazal Türesan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Liar adlı İngiliz dizisinden uyarlanan Yalancı bu akşam yayın hayatına başlıyor. Dizide Yasemin karakterine hayat verecek olan Hazal Türesan'ı yakından tanımak isteyenler, Yalancı'nın Yasemin'i gerçekte kimdir sorusunun yanıtını arıyor. İşte Hazal Türesan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularının yanıtı ve Hazal Türesan'ın rol aldığı diziler.
YALANCI YASEMİN AYTEKİN KİMDİR?
Yalancı dizisinde Yasemin karakterine Hazal Türesan hayat veriyor. Yasemin Aytekin dizide iki çocuk annesi bir anestezi uzmanı olarak karşımıza çıkıyor. Yasemin Mehmet Emir'le aynı hastanede çalışmaktadır. Okay'la evli olan Yasemin, çalışkan, sorumluluk sahibi ve yardımsever biridir. Dizi, bu idealist kadının kendini bulma sürecine yer veriyor.
YALANCI'NIN YASEMİN'İ HAZAL TÜRESAN KİMDİR?
Hazal Türesan, 7 Mayıs 1985 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2008 yılında rol aldığı Unutma Beni dizisi ile yaşayan Hazal Türesan; Tatlı İntikam, Kara Para Aşk, Yeniden Başla ve Deniz Yıldızı dizilerinde rol almıştır.
HAZAL TÜRESAN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
2019 – Mucize Doktor (Beliz) (TV Dizisi)
2019 – Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle (Sinema Filmi)
2018 – Yaşamayanlar (Yisa) (İnternet Dizisi)
2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Ceren) (TV Dizisi)
2017-2018 – Fazilet Hanım ve Kızları (Yasemin) (TV Dizisi)
2016 – Sol Şerit
2016 – Tatlı İntikam (Başak) (TV Dizisi)
2014 – Bir Don Juan Öldürmek (Sinema Filmi)
2014 – Kara Para Aşk (Aslı) (TV Dizisi)
2011 – Yeniden Başla (Helen) (TV Dizisi)
2009 – Deniz Yıldızı (TV Dizisi)
2008 – Unutma Beni (Azra) (TV Dizisi)