AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır ve ücreti ne kadar? 2021 Açıköğretim AÖF kayıt yenileme ve DGS - İkinci Üniversite - YKS kayıt ekranı

AÖF kayıt yenileme ve ilk kayıt süreciyle ilgili detaylar gündemde yer almaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi üzerinden açıköğretim eğitimi almak isteyen adaylar "AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, açıköğretim kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. 6 Eylül'de YKS kayıtlarının başladığı bilinirken bu kurumda eğitim görmekte olan kişiler de yenileme yapması gerekiyor. Peki, 2021 Güz dönemi AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, açıköğretim kayıt ücreti ne kadar? İşte konuya ilişkin detaylar...