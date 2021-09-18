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Giriş Tarihi: 19.9.2021 00:43 Son Güncelleme: 19.9.2021 00:45

Atalanta maçında Merih Demiral oyuna devam edemedi! Kanlar içinde kaldı...

Atalanta maçında Merih Demiral oyuna devam edemedi! Kanlar içinde kaldı...

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Salernitana ile Atalanta karşı karşıya geldi. Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Mücadelede, milli futbolcumuz Merih Demiral'a yapılan bir faul sonrasında oyuncunun kaşı açıldı. Kanlar içinde kalan Merih, oyuna devam edemedi.

İtalya Serie A'da futbol heyecanı devam ediyor. Bu sezon Juventus'tan Atalanta'ya kiralanan Merih Demiral, 4. haftada oynanan Salernitana deplasmanına ilk 11'de başladı. Milli futbolcumuz, maçın ilk yarısında korkutucu bir faule maruz kaldı.

İlk yarının son saniyeleri oynanırken Salernitana futbolcusu Milan Djuric, Merih Demiral'ın kaşının açılmasına neden olan bir faul yaptı.

Faul pozisyonun ardından kanlar içerisinde kalan Merih Demiral'ın başı sarıldı. Maçın hakemi ise Djuric'e sarı kart göstermekle yetindi.

Faul pozisyonunun kırmızı kart olması gerektiğini savunan Merih, hakeme itiraz etti ve itirazdan dolayı sarı kartla cezalandırıldı.

İkinci yarıda oyuna devam etmeyen milli futbolcumuz, sosyal medya hesabından maçın hakemine tepki gösterdi.

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Atalanta maçında Merih Demiral oyuna devam edemedi! Kanlar içinde kaldı...
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