Atalanta maçında Merih Demiral oyuna devam edemedi! Kanlar içinde kaldı...

İtalya Serie A'da futbol heyecanı devam ediyor. Bu sezon Juventus'tan Atalanta'ya kiralanan Merih Demiral, 4. haftada oynanan Salernitana deplasmanına ilk 11'de başladı. Milli futbolcumuz, maçın ilk yarısında korkutucu bir faule maruz kaldı.
İlk yarının son saniyeleri oynanırken Salernitana futbolcusu Milan Djuric, Merih Demiral'ın kaşının açılmasına neden olan bir faul yaptı.
Faul pozisyonun ardından kanlar içerisinde kalan Merih Demiral'ın başı sarıldı. Maçın hakemi ise Djuric'e sarı kart göstermekle yetindi.
Faul pozisyonunun kırmızı kart olması gerektiğini savunan Merih, hakeme itiraz etti ve itirazdan dolayı sarı kartla cezalandırıldı.
İkinci yarıda oyuna devam etmeyen milli futbolcumuz, sosyal medya hesabından maçın hakemine tepki gösterdi.