Barbaroslar’ın Oruç Reis’i Engin Altan Düzyatan kaç yaşında ve aslen nereli? Engin Altan Düzyatan kimdir?

Engin Altan Düzyatan'ın rol aldığı diziler:

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı / Oruç Reis / 2021

Kurşun / Orhan Atmaca / 2019

Diriliş Ertuğrul / Ertuğrul Gazi / 2014-19

Çırağan Baskını / Poldi/Mustafa / 2014

Cinayet / Yılmaz Seyhan / 2014

Yol Ayrımı /Gazeteci Murat / 2012-13

Son / Halil / 2012

Kapalıçarşı / Fırat Işık / 2010

Bir Bulut Olsam / Serdar Batur / 2009

Dantel / Emre / 2008

Cesaretin Var mı Aşka / Tamer / 2008

Sevgili Dünürüm / Murat / 2007

Affedilmeyen / Orhan / 2007

Kızlar Yurdu / Özgür / 2006

Sıla / Gazeteci / 2006

Kadın Her Zaman Haklıdır / Pekcan / 2005

Belalı Baldız / Vedat / 2005

Sil Baştan / Cihan / 2004

Azize / Efe / 2004

Mühürlü Güller / Engin / 2003

Kampüsistan / Levent / 2003

Hürrem Sultan / Şehzade Bayezid / 2003

Alacakaranlık / Doktor / 2003

Koçum Benim / Orçun / 2002-04

Yeditepe İstanbul / Konuk Oyuncu / 2001

Bizim Otel / Altan / 2001

Ruhsar / Yapışık İkiz Barış / 1997

Engin Altan Düzyatan'ın rol aldığı filmler:

Kalbin Zamanı / Demir / 2004

Cennet / Can / 2007

Mezuniyet / 2009

New York'ta Beş Minare / Timur / 2010

Romantik Komedi / Cem / 2010

Bir Avuç Deniz / Mert / 2010

Anadolu Kartalları / Kemal / 2011

Bu Son Olsun / Sinan / 2012

Romantik Komedi 2 / Cem / 2013

Bu İşte Bir Yalnızlık Var / Mehmet / 2013

Bilal: Özgürlüğün Sesi / Türkçe Seslendirme / 2015

Ve Panayır Köyden Gider / Ali / 2016

Ve Perde / 2016

